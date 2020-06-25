Corona virüsünden şüphe edenler ne yapmalı?

Bu süreçte 14 gün evde kalmayı ve 14 kuralı unutmamak gerekiyor…

Öksüren veya ateşi olan biriyle temasınız olduysa veya sizde ateş, öksürük, kırgınlık, nefes almada sıkıntı oluyorsa bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Corona virüsünden şüphe edenler bütün eşyalarını ayırarak evde, odalarında oturmalı zira bulaşma zincirini engellememiz şart. Bu süreçte insanlarla çok yakın mesafede kısa süre bile bulunmamanız, el temasları, tokalaşma, sarılma gibi durumları engellemeniz gerekiyor.

Evde karantina durumunda temas edilen her şeyi mutlaka ayırmalısınız. Evde izolasyona alındıysanız odadan dışarı çıktığınızda ya da aile içi temaslarında tıbbi maske takın. Kirlendiğini düşündüğünüz andan itibaren o maskeyi atıp yenisiyle değiştirin. Ayrıca evi sık sık havalandırıp, düzenli olarak temizlik (kapı kolları, yerler, musluklar, lavabo, tuvalet) yapın.