Corona virüsüne karşı gözlerinizi korumayı unutmayın

Tüm dünyada hızla yayılan ve derin bir endişe uyandıran corona virüsüne karşı önlemler ve korunma yöntemleri üzerinde bilgilendirmeler yapılırken virüsün hızla vücuda girmesinde önemli yol oluşturan gözlere dikkat… Virüsten korunmada gözlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Özgür Gözpınar, “viral enfeksiyonlar vücuda mukozalardan girer, yüzde en önemli mukoza alanı gözlerdir. Bu süreçte gözlerin korunmasına dikkat edilmeli” diyor.

“GÖZLERDEKİ MUKOZAYI KORUYUN”

Opr. Dr. Özgür Gözpınar, “Corona virüsü hastalığının gündemde olduğu bugünlerde enfeksiyondan korunmada göz sağlığımızın da oldukça önemli olduğunun farkında olmalıyız. Viral enfeksiyonlar vücudumuza mukozalardan girer. Yüzümüzde en önemli mukoza alanları gözler, burun ve ağızdır. Bu nedenle bu alanların korunması önemlidir. Enfeksiyon kaynakları kesin olmamakla birlikte ya havada asılı olan damlacıklar yoluyla gözümüze bulaşabilir ya da ellerimizin teması sonucu bulaşma olabilir. Burada en önemli organ ellerimizdir. Çünkü ellerimizi her an bir yerlere; asansör butonuna, merdivenlere, masanın üstüne, kapı kollarına sürebilir veya tokalaşabiliriz. Bu tip temaslardan sonra anında elimize bulaşan viral parçacıklar daha sonra elimizi ağzımıza-yüzümüze götürmek, gözlerimizi ovuşturmak gibi yollarla vücudumuza bulaşır. O nedenle mutlaka en önemli korunma yöntemi, ellerimizi sık sık sabunlu su ile yıkamak veya alkol bazlı dezenfektanlarla temizlemektir. Elbette su ile sabun çoğu yerde ulaşabileceğimiz en pratik ve en güvenli yöntemdir. Yapmamız gereken ellerimizi yıkamak ve yüzümüze dokunmamaktır. Yıkamada da nitelik önemlidir. Önce ellerimizi ıslatmalı, sabunu almalı ve musluğu kapattıktan sonra en az 20 saniye ellerimizi özellikle parmak aralarımızı ve bileklerimizi ovalamalıyız. Tekrar ellerimizi su ile duruladıktan sonra ya havada kurutmalı veya temiz bir havlu ile silmeliyiz. Eğer hapşıran, öksüren biri ile temasta iseniz en az 2 metre uzağında durmayı tercih edin, kendiniz hapşırıyorsanız da kolunuz ve dirseğinizle ağzınıza örtün, etrafla temas ettikten sonra ellerinizi mutlaka en az 20 saniye sabunlu su ile yıkayın. Bugünlerde bunun önemi daha da artmıştır” şeklinde uyarıyor.

“KİŞİSEL EŞYALARINIZI PAYLAŞMAYIN”

Tüm viral hastalıklarda bilinçli olmak gerektiğini ifade eden Opr. Dr. Özgür Gözpınar, “bazı davranış şekilleri aslında bir yaşam tarzı ve devam eden alışkanlıklar olmalı. Corona virüsü belki bu farkındalığı artırma anlamında da etkili olacaktır. Bu açıdan kişisel eşyalarımız olan göz damlası, havlu, makyaj malzemeleri, yastık kılıfları vb. kesinlikle başkalarıyla paylaşılmamalı” olarak farklı bir korunmaya da vurgu yapıyor.

LENS DEĞİL GÖZLÜK

“Ayrıca bu dönemlerde lens kullanımından kaçınmak gözün el ile temasını azaltabilir. O yüzden bütün salgın durumlarında gözlük tercihi daha doğru olabilir. Yüzünüzle çok oynuyorsanız kontakt lenslerden gözlüklere geçin. Gözlükler havada asılı halde duran damlacık halindeki enfeksiyonların göze ulaşmasında kısmi koruyucu olabilir. Gözlük kullandığımızda hala üstten, alttan ve yanlardan enfeksiyon gözlerimize ulaşabilir. Bu nedenle numaralı gözlükler ve güneş gözlükleri kısmi koruma sağlar, her tarafı kapalı gözlükler daha çok koruyucudur. Kuru ortamlarda ve lens kullanımında nemlendirici gözyaşı damlaları kullanılabilir. Damla kullanılırken yine ellerimizin göze temas etmemesine dikkat etmeliyiz” diyor.