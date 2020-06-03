Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Corona virüsüyle mücadele ederken Erzincan’da başka bir hastalık patlak verdi!

Türkiye corona virüsü salgını ile mücadele ederken 7 ilde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı da yeniden ortaya çıktı. Son olarak Erzincan'da 17 kişi, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördü. Geçmiş dönemde birçok insanı hayattan koparan hastalığa ilişkin değerlendirmede bulunan uzmanlar, KKKA'nın temmuz sonuna kadar süreceğini belirtti.

11:57 -
Haberler Sağlık
Corona virüsüyle mücadele ederken Erzincan’da başka bir hastalık patlak verdi!

Tokat, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Bingöl ve son olarak da Erzincan’da KKKA vakaları ortaya çıkmaya devam ediyor.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ 2002’DE GÖRÜLDÜ

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, şu açıklamalarda bulundu:

* Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı, Türkiye’de ilk kez 2002’de görülen vakalardan sonra tanındı ve kesin tanı doğrulandıktan sonra ülkemizde birçok bölgeden vakalar bildirildi. Öncelikle Tokat ve Kelkit Vadisi sahasında görülen vakalardan sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hâlâ varlığını korumakta ve her yıl birçok insanı etkilemektedir.

“TEMMUZ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK”

* Hastanemize Erzincan’ın ilçeleri ile birlikte çevre illerden (Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Bingöl) başvurular olmaktadır. Temmuz sonuna kadar vakaların devam edeceği kanaatindeyiz.

“COVID-19 NEDENİYLE GERİ PLANDA KALDI”

* Covid-19 nedeniyle ikinci planda kalsa da bakanlığımızın önerileri doğrultusunda diğer hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik konuyla ilgili eğitim faaliyetleri düzenliyoruz.

* Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı yeni bir hastalık değildir. Bazı vakalarda ölümle sonuçlanabilen bir kırsal bölge hastalığıdır.

* Hastanemizde tanı koyduğumuz hastaların hepsi ya kırsal bölgelerde ikamet edenler ya da herhangi nedenle buraları ziyaret eden kişilerdir. (İHA)

İLGİLİ HABERKırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedir? Belirtileri ve tedavisi...Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedir? Belirtileri ve tedavisi... İLGİLİ HABERKene vakaları geçen senelere göre 7 kat arttıKene vakaları geçen senelere göre 7 kat arttı
BAYBURT Bilim Bingöl Corona Cumhuriyet Üniversitesi Erzincan Giresun Gümüşhane Kongo Ölüm Sağlık Sivas Tokat Tunceli Türkiye
Son güncelleme: 12:18 03.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more