Corona vücutta ne kadar süre kalıyor? Bilim insanları açıkladı

Pekin'deki bir sağlık kuruluşunda çalışma yürüten bir grup bilim insanı, corona virüsü vakalarının yarısında virüsün, semptomlar kaybolduktan sonra 1 ila 8 gün daha vücutta kaldığını tespit etti. Çalışma sonuçları ATSJournals dergisinde yayınlandı.

Bilim insanları, Pekin’deki bir hastanede 28 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında tedavi gören ve yaş ortalaması 35.5 olan 16 hastanın verilerini analiz etti.

MedicalXpress'e konuşan çalışma grubu üyelerinden Dr. Lokesh Sharm, “Çalışmanın en önemli sonucu, hastaların yarısının semptomlar ortadan kalktıktan sonra virüsü algılamaya devam etmesidir” ifadelerini kullandı.

Sputnik’in aktardığına göre Sharm, hastaların iyileştikten sonra virüsü vücuttan atma sürelerinin bir ila sekiz gün arasında değiştiğini belirtti.

Çalışma grubunun bir başka üyesi Lixin Xie ise, karantina süresinin hastalar iyileştikten sonra bir iki hafta daha uzatılmasını önerdi.

Bilim insanları, çalışmanın yaşlı hastaları kapsamadığını, yaşlıların bağışıklık sisteminin zayıf olması nedeniyle virüsün muhtemelen vücutlarında daha uzun süre kalacağını kaydetti.

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CORONA VİRÜSÜNÜN YENİ BELİRTİSİ: KONJONKTİVİT

Amerikan Oftalmoloji Akademisi doktorları, bazı insanlarda corona virüsünün belirtilerinden birinin konjonktivit olabileceği konusunda uyardı.

Çin'deki verileri inceleyen doktorlar, corona virüsü (Covid-19) tedavisi gören her 30 hastadan birine konjonktivit tanısı konulduğunu tespit etti.

Çin'deki 30 hastaneden toplanan verilerin yer aldığı bir başka çalışmaya da dikkat çeken ABD'li doktorlar, 1099 corona virüsü hastasının 19'unda konjonktivit tespit edildiğini belirtti.

Sadece Covid-19'un, göz hastalığının nedeni sayılamayacağını hatırlatan ABD'li doktorlar, konjonktivit tanısı konan bir kişinin corona virüsüyle enfekte olduğundan şüphe edebilecek ilk kişilerin göz doktorları olduğunu kaydetti.

KONJONKTİVİT NEDİR?

Göz kapaklarının içini ve gözün beyaz kısmını saran zarda alerjiye bağlı olarak gelişen konjonktivit, gözlerde kaşınma, kızarıklık ve sulanma şikayetleri ile kendisini gösteriyor. Bunun yanı sıra konjonktival ödem, yanma hissi, sulu akıntı, göz kapaklarında şişkinlik ve ışığa karşı hassasiyet de görülebiliyor.

Alerjik konjonktivit, bir grup hastalığı tanımlayan genel bir kavramdır. Dışarıdan gelen, özellikle toz ve polen gibi alerjenlerin, göz kapağın iç yüzeyi başta olmak üzere reaksiyona sebep olduğu bilinen alerji hücrelerini uyarması sonucu oluşur. Göz alerjisi görülen kişilerin vücutlarının diğer kısımlarında nezle, astım ve egzama gibi alerjik belirtiler de çoğu zaman kaçınılmaz olabilir.

Alerjik konjonktivit çeşitleri beş farklı gruba ayrılır:

Mevsimsel ve mevsimsel olmayan alerjik konjonktivit

Mevsimsel alerjik konjonktivit, en yaygın görülen göz alerjisi çeşididir. Hastalarda, havadaki bitki polenlerinin türüne bağlı olarak mevsim geçişlerinde; kaşıntı, kızarıklık, yanma ve gözde sulanma gibi belirtiler görülebilir. Bu belirtilere, burun tıkanıklığı, hapşırma ve burun akıntısı eşlik edebilir.

Vernal keratokonjonktivit

Kaşıntı, ışığa hassasiyet, yabancı cisim hissi, yanma gibi belirtilerle ortaya çıkan vernal keratokonjonktivit, ciddi bir göz alerjisidir. Daha çok erkek çocuklarının etkilendiği, polenlerin, ultraviolenin etken olduğu hipersensitivite reaksiyonu veren bu alerji çeşidinde tedavi hayati önem taşır.

Atopik keratokonjonktivit

Genellikle yaşlı hastaları etkileyen atopik keratokonjonktivitin belirtileri vernal keratokonjonktivite benzer. Bu problem yıl boyunca ortaya çıkabilir. Şişkin göz kapakları, süperfisial korneal infiltratlara, süperfisial noktasal keratit ve ülserlere neden olan alerji türü tedavi edilmediği takdirde korneanın yaralanmasına sebep olabilir.

Dev papiller konjonktivit

Kontakt lens kullanımıyla ilişkili olarak gelişen dev papiller konjonktivit, iç göz kapağının üst tabakasında sıvı keselerinin veya papüllerin oluştuğu ciddi bir kontakt alerjik konjonktivit formu olarak karşımıza çıkar. Bulanık görüş, kaşıntı, şişkinlik gibi belirtilerle alarm veren bu alerji çeşidinin tedavisinde; lens bakım solüsyonunun değiştirilmesi, kontakt lens kullanımına ara verilmesi ve tek kullanımlık lenslere geçilmesi önerilir.

Pereniyal konjonktivit

Pereniyal alerjik konjonktivitte şikayetler tüm yıl boyunca devam eder ve mevsimsel değişiklik göstermez. Bu tipin nedeni genellikle ev tozu, akarlar ve ev hayvanları olur. Daha az şiddetli görülse de yıl boyunca gözlemlenebilir.

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