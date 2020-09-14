Coronadan ölmeden önce uyarmış: Ben geç kaldım, siz kalmayın

Çorum PTT Müdürlüğü’nden emekli evli ve 2 çocuk babası Yaşar Ünal geçen ay, öksürük ve ateş şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan corona virüsü testi sonucu pozitif çıkınca hastanenin yataklı servisinde tedaviye alınan Ünal, 10 Eylül’de yaşamını yitirdi.

ÖLMEDEN ÖNCE GÖRÜNTÜ ÇEKİP UYARMIŞ

Ünal’ın ailesi, Ünal’ın telefonunda yoğun bakıma alınmadan hemen önce kaydettiği bir video olduğunu fark etti. Aile fertleri; babalarının sözlerinden etkilendikleri görüntüyü, insanların dikkatini salgına çekmek amacıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Hayatını kaybeden Ünal çektiği videoda şunları söylemiş:

“Bugün hastanedeki üçüncü günüm ve kötüyüm. Nefes almakta zorlanıyorum. Ateşim çıkıyor tekrar düşürüyorlar. Tansiyonum çıkıyor, öksürüğüm hiç durmadı. Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın. Herkese teşekkür ederim”.

“KURALLARA DİKKAT EDERDİ”

Ünal’ın oğlu Muharrem Ünal, babasının zor nefes alırken dahi insanlara yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Babasının beslenmesine dikkat ettiğini, salgınla mücadele kurallarına dikkatle uyduğunu belirten Muharrem Ünal şunları söyledi:

“Babaannemin ilaçlarını almak için eczaneye gitmiş, döndüğünde ‘Eczane çok kalabalık, herkes öksürüyor, hapşırıyor’ demişti. Birkaç gün sonra corona virüsü testinin pozitif çıktığını öğrendik.”

“CENAZEYE KİMSE GELMESİN”

Akrabalarının cenaze törenine katılmasına engel olduklarını da kaydeden Muharrem Ünal, salgın nedeniyle cenazeye kimsenin gelmemesini istediklerini söyledi. (DHA)