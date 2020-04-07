Corona’dan sonra ‘Kan’ korkusu başladı: Kızılay’daki kan stoku 98 bin üniteden 50 bine geriledi

Dünya Sağlık Örgütünün “Pandemi” ilan ettiği corona virüsü sebebiyle, hayatın birçok alanında yaşanan olumsuzluklar, “Kan bağışı”nda da kendisini gösterdi. Kızılay yetkililerinin verilerine göre, corona virüsü salgını öncesinde ülkemizde, günlük 13-14 bin ünite kan bağışlanıyorken bu miktar bin 800'e kadar düştü.

GÜNLÜK İHTİYAÇ 5 BİN ÜNİTE

Uzmanlara göre; salgın öncesinde hastanelerin günlük kan ihtiyaçları 12-13 bin civarındaydı. Corona virüsü salgını sonrasında ise bu rakamda yaklaşık 7 bin ünitelik bir azalma oldu. Ancak 5 bin ünitelik ihtiyacın ise devam ettiği belirtildi.

KAN BAĞIŞI YÜZDE 14'LERDE

Günlük 5 bin ünite kana karşılık ise, Kızılay'a günlük yapılan kan bağışı bin 800'e kadar düştü. Kan bağışında yaklaşık yüzde 86'lık bir azalma yaşanırken, eksik olan ihtiyacın stoklardan karşılandığı ifade edildi.

YÜKSEK STOKLA GİRİLDİ

Kızılay'ın kurduğu sistem sayesinde ülkemizde son 20 yıldır kan eksikliğinden ötürü bir sorun yaşanmamıştı. Covid -19 Pandemisi sebebiyle hastaneler bağışçı kabul edemiyor. Yük sadece Kızılay'ın üzerinde kaldı. Salgın öncesinde, ülkemizde yaşanabilecek bir pandemi riskine karşı, Kızılay'ın bağışı kampanyalarını yoğunlaştırdığı ve 100 bin ünite kan stoğu yaptığı öğrenildi.

STOKLAR 3 HAFTADA YARIYA DÜŞTÜ

Uzmanlara göre; salgın sürecine yüksek stokla girilmesi önemli avantaj oluşturdu. Ancak hastanelerden gelen talep sebebiyle stoklar 3 hafta gibi bir sürede yarıya düştü. Kızılay yetkililerinin verilerine göre; ülkemizde ilk corona virüs vakası ortaya çıktığı 11 Mart'ta 98 bin ünite kan stoğu bulunurken, bu miktar 50 binlere gerilemiş durumda.

RAMAZAN'DA KAN BAĞIŞI DÜŞÜYOR

Uzmanlar, her yıl ramazan ayında da kan bağışında düşüş yaşandığını vurguluyor. Bu yıl 24 Nisan'da başlayacak ramazan ayına 3 haftadan az kalması da yetkililerin kara kara düşünmesine sebep oluyor. Kan bağışının iyice düşmesinin sorunları büyütebileceği belirtiliyor.

KANA BAĞLI ÖNEMLİ SORUNLAR YAŞANABİLİR

Kan bağışı ve taleplerin aynı şekilde devam etmesi halinde 3 hafta ile 1 ay arasındaki süreçte kan stoklarının bitebileceğini belirten uzmanları, ürkütücü bir tabloyla karşılaşılabileceğini belirtiyor. Kan bağışının artmaması halinde, kendi hayati ihtiyaçlarını karşılayabilen bir çok hastanın yoğun bakıma girebileceği belirtildi.

İTALYA VE FRANSA ACİL DURUM İLAN ETTİ

Salgının en tepe noktasında dahi kan bağış zincirinin devam edeceğini belirten Kızılay uzmanları; İtalya ve Fransa'da da benzer durumlar yaşandığı, hastalar için kan bulunamaması sebebiyle kanla ilgili acil durum ilan edildiğini vurguladı.

MERKEZLERDE ÖNLEM ALINDI

Kan bağışıyla ilgili her türlü desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtilen Kızılay yetkilileri; kan bağış noktalarında, corona virüsü salgınına karşı gereken tedbirlerin alındığını dile getiriyor. Personele özel kıyafet ve maske dağıtılırken, kan alma işlemi yapılan yatakların mesafesi artırıldı. Bağışçılara da maske dağıtıldığı belirtilirken, kan bağışı işlemi sırasında sosyal mesafenin de korunduğu belirtildi.

CORONA SOLUNUM YOLU İLE BULAŞIR

Corona salgınını oluşturan Covid-19'un bir solunum yolu virüsü olduğunu vurgulayan Kızılay doktorları; bu virüsün kan yoluyla bulaştığına dair bir kanıt olmadığını dile getirdi. Dünya'da bir çok ülkede yapılan çalışmalarda da corona virüsünün kan yoluyla bulaştığı belirtilen bir vakanın bildirilmediği vurgulandı.

İSTANBUL'DA TROMBOSİT BULUNAMADI

Kan bağışının azalması sebebiyle özellikle trombosit ihtiyacı olan hastaların ihtiyaçlarının karşılanmasının da zorlaştığı bildirildi. Özellikle negatif kan gruplarındaki hastalar için trombosit bulmakta zorluk yaşanıyor. Bir Kızılay yetkilisinin, İstanbul'da geçtiğimiz hafta lösemi hastası bir çocuk için AB Rh negatif trombosite ihtiyaç duyulduğunu, bunun için Türkiye'nin diğer illerinde arama yapmaları gerektiğini vurgulaması dikkat çekti.

TROMBOSİT İÇİN ADRESLERE GİDİLİYOR

İstanbul gibi bir metropolde yaşanan trombosit yokluğu, durumun vahametini gözler önüne sererken, Kızılay ekiplerinin, özellikle lösemi hastalarının ihtiyaç duyduğu trombosit ihtiyacı için bağışçıların adreslerine de gittiği belirtildi.

KAN BAĞIŞI HAYATİ ÖNEMLİ

Kızılay verilerine göre, bir gün önce hastanelere 4 bin 450 ünite kan verildi. Bu verilere trombosit dahil değil. Bağış yapılan kan miktarı ise bin 810 ünitede kaldı. Yetkililer kan yokluğundan ölümlerin yaşanmaması için vatandaşların kan bağışı yapmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.