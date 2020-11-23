Coronalı hasta: Maske takmayanlara hakkımı helal etmiyorum

Kentte yaşayan Mustafa Zeytine, geçen hafta görülen bazı semptomlar üzerine hastanede corona virüsü testi yapıldı. Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Zeytin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alındı. Bir haftadır tedavisi süren Mustafa Zeytin, hastanedeki görevli doktoru tarafından görüntülendi.

HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Konuşmakta güçlük çeken Mustafa Zeytin, maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara uyduğu halde salgın hastalığına kapıldığını belirterek, herkese bu kurallara uyma çağrısında bulundu. Zeytin Kendimi güçsüz hissediyorum, gücüm yok. Göz kapaklarımızı açıp kapayacak halim yok. Anlayamadım ki bu nasıl bir hastalık; çok zor. Herkes kurallara uysun. Ben tüm kurallara özellikle maske takmaya çok dikkat ettim. Maske takmayanlara hakkımı helal etmiyorum dedi. (DHA)