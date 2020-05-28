Coronaya karşı beslenme rehberi

Covid-19'dan korunmanın en etkili yolları sosyal mesafe ve hijyendir. Virüsün en büyük düşmanı ise güçlü bir bağışıklık sistemi yani vücudumuzun ordusudur.

Dolayısıyla bu orduya daha iyi savaşmasını sağlayacak koşullar oluşturulmalıdır. Bunlardan biri de sağlıklı beslenmedir. İşte coronaya karşı mutlaka tüketilmesi gereken ve doğal kalkan olan gıdalar…

– Sağlıklı hücrelerin yenilenmesi için protein ağırlıklı beslenmek en temel yoldur. Bugünlerde protein yönünden zengin et, tavuk, balık ve yumurta gibi gıdalar düzenli tüketilmelidir.

– Mevsim meyvelerinin özellikle kırmızı renkte olanların seçilmesi kuvvetli antioksidan içerikleri bakımından çok faydalıdır.

– Çinko içeren kuru baklagiller haftada iki kez tüketilmelidir.

– Yulaf, zengin beta-glukan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekler.

– Pancar vücudun magnezyum ihtiyacınızı giderir ve ev içindeki hareketsizlikten kaynaklanan kramp ve kasılmaların önüne geçebilir.

YOĞURDU EVDE YAPIN

– Günlük bir adet muz ile potasyum ihtiyacı karşılanabilir.

– Kalsiyum ihtiyacı için sabahları peynir ve süt tüketimi ihmal edilmemelidir.

– Bağırsak floranız ne kadar sağlıklı olursa faydalı bakterilerin sayısı o kadar fazla olur ve bu yolla bağışıklık sisteminiz gücüne güç katar.

Bu nedenle bol bol kefir tüketilmelidir. Ekmek doğal mayalarla evde yapılmalıdır. Ev yapımı yoğurtlara ekstra probiyotik ve çiğ sarımsak eklenmesi çok faydalı olacaktır.

C vitamini tüketin

– Günlük C vitamini alımı artırılmalı. Özellikle portakal, limon, kivi ve greyfurt C vitamini açısından zengindir. Ancak ilaç kullanıyorsanız greyfurt suyu içmemeye dikkat edin.

– Zerdeçal, sumak ve zencefil de düzenli olarak tüketilmelidir.

– Gün içinde bol su içilmelidir.

Kabızlığa 2 çözüm

Bağırsakları çalıştırmak için geceden suda bekletilen iki kuru kayısı sabah aç karnına tüketilmeli. Eğer bu yeterli gelmiyorsa sinameki içeren doğal bitki çayları yatmadan iki saat önce içilebilir. Bu yolla hareketsizlikten kaynaklanan kabızlık sorunu ortadan kalkacaktır.

Destek alınmalı mı?

Bu dönemde bağışıklık sisteminiz normalden daha çok çalışır. Dolayısıyla doktor önerisiyle yediğiniz gıdalara ek olarak glutatyon, balık yağı, beta-glukan, C ve D vitamini takviyesi alınabilir. D vitamininin aktifleşmesi için de her gün pencere önü veya balkondan güneşlenmek gerekir.