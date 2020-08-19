Coronaya karşı bitkisel önlemler

Bugüne kadar corona virüsüne karşı en etkili korunma yolları maske-sosyal mesafe ve hijyen üçlüsü. Peki bazı bitkilerin bu virüsten korunmada etkili oldukları doğru mu?Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, bu soruyu yapılan araştırmalardan örnekler vererek şöyle yanıtladı:

Doğanın engin kaynaklarını bilimsel tekniklerle işleyerek bu sorunun üstesinden gelinebileceğine inanıyorum. Son birkaç ay içerisinde Covid-19 üzerinde etkili olabilen doğal koruyucular konusunda yürütülen araştırmaların sonuçları bilimsel dergilerde öncelikli olarak yayımlanıyor.

BİTKİSEL PASTİLLERİN ETKİSİ

İtalya'da asemptomatik corona virüslü hastalar üzerinde yürütülen ve haziranda yayımlanan bir klinik araştırmanın sonuçları ilgi çekici. Araştırmada hastalara üç gün süreyle üç farklı doğal ürün ve bir kimyasal ajan içeren antiseptik gargara veriliyor. Başlangıçta ve üçüncü gün sonunda hastaların ağzından sürüntü şeklinde alınan örneklerde Covid-19 miktarındaki değişim PCR ile incelenmiş. Doğal ürünler şunlar: A. Nar ekstresi+zerdeçal ekstresi+zencefil ekstresi taşıyan pastil; B. Okaliptus ekstresi taşıyan pastil; C. Bir Çin bitkisinden elde edilen ve Wuhan'da kullanılan flavonoid (baikalin). A pastili uygulanan hastaların yüzde 91'inde; B pastili yüzde 90'ında; C formülü yüzde 75'inde corana virüsünü tamamen temizlerken, kimyasal gargara sadece yüzde 60 etki göstermiş. Bu sonuca göre hastalığın yayılmasının önüne geçilebilir.Ancak kullanılacak pastillerin mutlaka şekersiz olması gerekir. Çünkü şeker mikropların üremesine yardımcı olur. Bir hatırlatmada bulunayım. Sadece zerdeçal ve zencefil tüketerek yeterli etkinlik sağlanamaz. Eğer öyle olsaydı bu iki baharatı sürekli kullanan Hindistan'da Covid-19 pozitif hasta sayısı 850 bin olmazdı.

UÇUCU YAĞLARIN GÜCÜ

Bir diğer çalışma ise Taiwan'da yürütülmüş. Bitkilerin kokulu bileşenleri olan uçucu yağların Covid-19 üzerinde ne derece etkili olabileceği araştırılmış. Araştırmada 10 farklı uçucu yağın ACE2 (anjiotensin dönüştürücü enzim) reseptörleri üzerindeki etkisi araştırılmış. Bilindiği gibi ACE2 corona virüsünün vücutta öncelikli olarak bağlandığı reseptör. En yüksek oranda ağızda ve akciğerlerde bulunuyor. Bu uçucu yağlar arasında ıtır ve limon uçucu yağları corona virüsünün ACE2'ye bağlanmasını kuvvetle engellemiş. Bu araştırma hem hastalığın yayılmasının önlenmesi ve hem de tedavisi bakımından çok önemli. Bu karışımın koklanması suretiyle muhtemel bulaş yollarından biri olan burundan girişler de en aza indirilebilir.