Coronaya karşı mücadele eden sağlık çalışanları için kampanya başlatıldı

Atlas Sağlık Eğitim Vakfı, her zaman yanımızda olan sağlık çalışanlarının koruyucu maske ve ekipman ihtiyaçları için şartlı bağış kampanyası başlattı.

Dünyada ve ülkemizde etkisini gittikçe artıran corona virüsü salgınına karşı canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza destek oluyoruz.

Ülkemizde görev yapan sağlık çalışanlarımızın, büyük risk altında icra ettikleri görevlerinde hayati tehlike yaşamamaları için koruyucu ekipmanlarını sürekli yenilemeleri gerekiyor.

Atlas Sağlık Eğitim Vakfı, toplumun sağlığını her daim ön planda tutan Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık görevlileri ve diğer kamu kuruluşları için bağış kampanyası başlattı.

Bağış yapılacak ekipman içerisinde koruyucu maske, koruyucu tulum, Bocs önlük, FFp2 maske, vnyl eldiven ve 3 katlı maske bulunuyor. Atlas Vakfı, tüm bu ekipmanların 150 TL değeri olduğunu ve fiyatların Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tedarikçilerden alındığının altını çiziyor.

Yani vakfa yapılan bağışlar, bakanlık tarafından onaylı olan tedarikçilerden yapılacak alışverişle sonuçlanacak. Ekipmanlar yine sağlık çalışanlarımızca corona virüsü mücadelesinde kullanılacak.

Siz de kampanyaya katılarak tüm sağlık çalışanlarımız için bağışta bulunabilirsiniz.

Banka yoluyla bağışta bulunmak için:

Garanti Bankası IBAN No: TR06 0006 2000 4350 0006 294514

İnternet sitesinden bağışta bulunmak için:

Fonzip üzerinden bağışta bulunmak için bu linki tıklayabilirsiniz.