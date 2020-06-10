Coronaya karşı probiyotik kalkanı

Corona virüsü sadece solunum sistemini etkilemekle kalmıyor. Amerikan Gastroenteroloji Dergisi'nde yayınlanan ve Çin'de 206 kişinin dahil edildiği araştırmada ishalin bazı Covid-19 hastalarının yaşadığı ilk ve tek semptom olabildiğini gösterdi.

İngiliz Tıp Dergisi'nde yayınlanmış ve Çin'de Covid-19 olan 96 kişiyi içeren çalışmada da corona virüsünün bazı hastaların dışkılarında solunum sistemlerinden daha uzun yaşayabildiği görüldü. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda psikolojik

stres faktörlerinin kısa süreli streslerde bile bağırsak florasını bozabileceğini gösterdi.

Covid-19'a sebep olan corona virüsünün insan bağırsak hücrelerine bulaşıp çoğalabileceğini destekleyen çalışmalar da yapıldı. Özetle akciğerler kadar bağırsakları da etkisi altına alabilen bu hastalıkta bağırsak sağlığımızı da kuvvetli tutmamız

alınacak önlemlerin ilk sıralarında geliyor.

BU GIDALARI TÜKETİN

Bağırsak sağlığımız sindirim sistemimizde yaşayan mikroorganizmaların dengede olması ile ifade edilir. Bağırsaklarımızdaki

yararlı bakteri veya probiyotikleri doğal yollarla artırmak için fermente besinler tercih edilmelidir. Kefir, yoğurt, peynir, sirke, turşu, boza, şalgam, tarhana bunlara örnek olarak verilebilir.

PREBİYOTİK DE ÖNEMLİ

Probiyotikler, prebiyotik adı verilen sindirilemez karbonhidratlarla beslenir. Bu işlem yararlı bakterilerin bağırsakta çoğalmasını teşvik eder. Bağırsak sağlığını geliştirmek isteyenler beslenmelerine başlıca prebiyotik kaynakları olan pırasa, kereviz, yer elması, bamya, enginar, bezelye, patates, kuşkonmaz, soğan, sarımsak, domates, hindiba gibi sebzelere, muz, elma, armut gibi meyvelere, kuru baklagillere, yağlı yemişlere, yulaf, bulgur, karabuğday ve tam tahıllı karbonhidrat kaynaklarına daha çok yer vermelidir.

BUNLARA DİKKAT

– Egzersiz yapmak bağırsaklardaki bakteri çeşitliliğini artırır. Yetişkinlerin her hafta 150 dakika orta yoğunluklu egzersiz yapmaları önerilir.

– Düzensiz ve kalitesiz uyku bağırsak florasını olumsuz etkiler. Her gün aynı saatte yatıp kalkarak düzenli uyku alışkanlığı edinin.

– Çok fazla şeker veya yapay tatlandırıcı tüketmek, sigara kullanımı da bağırsak mikroorganizma dengesizliği olarak da bilinen bağırsak disbiyozuna neden olabilir. Uzak durun.