Coronaya yakalanan Cerrahpaşa Başhekimi: Beni bu kadar sarsan bir hastalık olmadı

İlk vakanın ortaya çıkmasının ardından tüm sağlık çalışanları bu mücadelede canla başla çalışırken, enfekte olan çalışanların sayısı da artmaya devam ediyor. Bu mücadele sırasında virüse yakalananlardan biri de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay oldu. Geçtiğimiz haftalarda corona virüsü testi pozitif çıkan Doç. Dr. Kutlubay, hastalığı yenerek tekrar ekibinin ve mücadelesinin başına döndü.

İLK ÖNCE UZMAN VE ASİSTAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI HASTA OLDU

Başhekim Doç. Dr. Kutlubay yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Bundan yaklaşık 18 gün önce dermatoloji bölümünde bir uzmanımız ve asistanımızın Covid testi pozitif çıkınca bütün klinik şüphelendik. Test yaptırdık, ilk testimiz negatif çıktı. İki gün sonra bende kemik, kas ve baş ağrısının yanı sıra öksürük başlayınca tekrar test yaptırdım ve pozitif olduğumu öğrendim. Öksürük olunca tomografi de çekildi ve akciğerlerde de tutulum vardı.

*Hemen tedaviye başladık. Evde kendimi izole ettim. İlk hafta ağrılarım çok fazla oldu. Öksürük ve ses kısıklığı başladı. Bel ağrım çok fazla oldu. Tat ve koku kaybı meydana geldi. Şu anda yüzde 70 oranında düzeldi. Şiddetli baş ağrıları yaşadım. En son iki test yapıldı ve ikisi de negatif çıktı. Ben de pazartesi itibarıyla işimin başına geldim. Sadece ses kısıklığı kaldı”

“ÇALIŞMAK İSTESEM DE ÇALIŞAMIYORDUM”

Bu zamana kadar hiçbir hastalığın kendisini bu kadar sarsmadığını kaydeden Doç. Dr. Kutlubay, “Ben bunu hafif geçirdiğimi düşünüyorum yoğun bakıma girmedim, hastaneye yatmadım ama beni görenler öksürüklerim ağrılarım hafif ama ağır atlattığımı söylüyorlar. Şimdiye kadar ağır grip geçirdiğim de oldu ama beni hiç bu kadar sarsan bir hastalık olmadı. Çalışmak istesem de çalışamıyordum. Konsantre olamıyor, yoğun ağrılar yaşıyordum” dedi.

“ÇOCUKLARIM UZAKTAN BAKIP, ÖPÜCÜK GÖNDERDİLER”

10 ve 13 yaşında iki çocuk sahibi olan ve izolasyon sürecinde en çocuklarının zorlandığını belirten Doç. Dr. Kutlubay, izolasyon nedeniyle görüşemediği çocuklarının kapı altından kalpli notlar attıklarını, uzaktan öpücük gönderdiklerini ve duygusal anlar yaşadığını ifade ederek, “Evde çocuklarım ve onlar da biliyorlar coronanın ne olduğunu. Herkes izole oldu. Onlar için de zor oldu. Çocuklarım uzaktan bakıp, öpücük gönderdiler” diye konuştu.

“KOVİD HER AN KAPILARINI ÇALABİLİR”

Corona virüsüne karşı hala tedbirsiz davranan ve kurallara uymayan vatandaşlara da çağrıda bulunan Doç. Dr. Kutlubay, “Açıkçası çember daralıyor. Artık çok fazla pozitif vaka var. Eş, dost, sağlık çalışanı artık herkes hasta olmaya başladı. Bunun ilacı ve kesin aşısı çıkana kadar biz Covidle boğuşmaya devam edeceğiz. Vatandaşların en başından beri söylediğimiz kurallara riayet etmeleri gerekiyor yoksa Covid her an kapılarını çalabilir” uyarısında bulundu. (DHA)