Coronayı atlatan doktor: Ağrıdan bağırdığımı hatırlıyorum

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Sekreteri ve Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Sönmez, 4 ay önce corona virüsü enfeksiyonu geçirdi. Yaklaşık 15 gün hastanede tedavi gören Doç. Dr. Sönmez, yoğun bakıma girmenin eşiğinden döndü.

“GÜN SAYMAYA BAŞLADIM”

Hastalığı 4 ay önce geçirmiş olmasına rağmen hala konuşurken nefes nefese kaldığını anlatan Doç. Dr. Sönmez, hastalığın kendisine nasıl bulaştığını anlattı:

“Bir gün Temmuz sonuydu sanırım, artık çok bunalmıştım ve kahve içmek istiyordum. Odamda tek başımaydım hastalarım bitmişti, ben de maskemi çıkardım, bir kahve aldım kendime. Tam o sırada bir hastam PET sonucunun çok temiz çıktığını öğrenmiş, birden odama girip boynuma atladı ve ‘hocam’ diyerek sevinçle sarıldı. Ben ‘aman dur maskem yok’ dedim, onun da maskesi çenesindeymiş o anda; ‘Hocam sizden bana bir şey olmaz’ diyerek espri yaptı. Hemen maskeleri taktık ama bir anlık da olsa yakın temasta bulunmuş olduk. Ertesi gün o hastam beni aradı, ‘Hocam Covid testi yaptırmıştım, pozitif çıktı’ diye ağlamaya başladı. Ben de artık gün saymaya başladım.”

“YOĞUN BAKIMIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜM”

O hastasının Covid’i atlattığı için de çok mutlu olduğunu anlatan Doç. Dr. Sönmez, “Bu telefondan sonra zaten ben hemen izolasyona girdim. İlk günlerde 4 saatte bir ateşim çıkıyordu. Bir dönem sonra solunum sıkıntısı başladı, tomografinin çekildiği zaman akciğerimde çok ciddi bulguların olduğu görüldü ve yoğun bakıma gider miyim gitmez miyim bu gündeme gelmiş o günlerde, o kadar ciddileşmiş durumum.” dedi.

“HALA NEFES NEFESEYİM, SAÇLARIM DÖKÜLDÜ”

Hastanede Covid ile mücadele ederken ailesinin bir an bile aklından çıkmadığını anlatan Doç. Dr. Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Acıdan bağırdığımı hatırlıyorum. Bu virüs kronik hastalık falan aramıyor. İyileştikten sonra da nasıl yan etkiler bırakacak bilemiyorsunuz. Çok ciddi yan etkileri var. Kalp hastalığı olanlar var, evinde dinlenirken aniden hayatını kaybedenler var. Ben iyileşeli 4 ay oldu, böyle ciddi bir yan etkim olmadı çok şükür. Ama asla eskisi gibi değilim. Çok çok kolay yoruluyorum, akşam eve geldiğim zaman eşim ve oğlum gene mi Covid oldum diye endişeleniyor, o kadar halsiz olabiliyorum. Ciddi oranda saçım dökülüyor. Sırf Covid özelinde olmasa da ağır enfeksiyona bağlı bir yan etki bu. Bu kadar ağır geçiriyorsanız gerçekten hiçbir şekilde eski halinize dönemiyorsunuz.”

“EVDE SIKILDIĞIMIZ İÇİN DEĞİL HASTALARIMIZ İÇİN BURADAYIZ”

İyileştikten sonra gene işine döndüğünü anlatan Doç. Dr. Özlem Sönmez, vatandaşlardaki umursamazlığa da isyan etti. Sönmez, “Çok şükür görevimizin başına döndük yine çalışıyoruz. Bizler çalışmak zorundayız ve sıkıldığımız için değil, gelmek zorunda olduğumuz için hastanelere geliyoruz. Polikliniklerde kapalı odalarda günde en az 40, bazen 100’den fazla hastaya bakıyoruz. Odalarımızı çok rahat havalandıramayabiliyoruz ya da odaya aynı anda birkaç kişi birden girebiliyor. Örneğin ben kanser hastalarına bakıyorum ve kanser hastasının tek başına gelmesi çok mümkün olmuyor. İlla ki bir yakını yanında oluyor. Biz bu insanlar için gelmek zorundayız. Ama kafelerde, parklarda, düğünlerde, nişanlarda, sosyal ortamlarda kimseyle bir araya gelmiyoruz. İşimize gidiyoruz ve evimize dönüyoruz. Şu anda konuşurken bile nefes nefeseyim ve kanser hastalarına bakıyorum, bu şekilde bütün gün hastalarımla iletişim halinde olmak zorundayım. Onların sıkıntılarına çare bulmak zorundayım. Acillerde, yoğun bakımlarda çalışan arkadaşlarımız daha fazla hastaya birebir maruz kalıyor. İnanın çok zor şartlarda şifa olmaya çalışıyoruz vatandaşlarımıza. Buralarda olmaktan şikayet de etmiyoruz. Sadece duyarlılık bekliyoruz. Bu salgınla hep beraber savaşırsak ancak başarılı olabiliriz. Bizim halkımız bilir, hani Kurtuluş Savaşı’ndan nasıl çıktıysak, bu savaştan da o şekilde çıkmamız gerekiyor.” dedi.

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“BEN DOKTOR OLARAK İLAÇLARIMI SORGULAMADIM”

Aynı zamanda İç Hastalıkları Uzmanı da olan Doç. Dr. Sönmez, Covid hastalarının tedavi için verilen ilaçları bırakmasını da şaşkınlıkla karşıladığını söyleyerek şu uyarılarda bulundu: “Devletin gönderdiği özellikle Favipiravir etken maddeli antiviral ilacın yan etkisinin çok fazla olduğu gerekçesiyle içilmediğini duyuyoruz. İnanın hastalığın yan etkisi çok daha fazla. Ben, iç hastalıkları uzmanıyım, hiç sorgulamadım ve meslektaşlarıma inanarak ilaçlarımı söylendiği şekilde aldım. Ama insanlar bunu nasıl sorguluyor, neye dayanarak ilacını bırakabiliyor, ben inanamıyorum. Bu, pandeminin uzaması açısından da, olabilecek sekel bulguları açısından da çok ciddi bir sorun.”

“ACİL TEDAVİ ALMASI GEREKENLERİN HASTANEYE GELMESİ ŞART”

Covid nedeniyle kanser teşhislerinin de gecikebildiğine işaret eden Doç. Dr. Sönmez, sözlerini şöyle noktaladı: “Önemli olan şu ki Covid var, pandemi var evet. Ama kalp damar hastalıkları, kanser durmuyor. O hastalıkların da tedavi edilmesi gerekiyor. Hastaların hastaneye ulaşması gerekiyor. Mart başında akciğerinde 2 santimlik tümör saptanan bir hasta pandemiden korktuğu için hastaneye gelmemiş ve tümörün şu andaki boyutu 10 santimi bulmuş. Ameliyat edilemeyecek durumda maalesef. 2 santim iken ameliyat edilseydi tamamen temizlenecekti ve ortadan kaldırılabilecekti. O yüzden acil yapılması gereken ameliyatların yapılması gerekiyor. Aktif tedavisi olan veya tedavisi yeni başlayan onkoloji hastalarımız için de kontrollerini mümkün olduğunca video konferans şeklinde ya da tele tıp yöntemleri kullanarak yapıyoruz. Bu şekilde alanda bekleme sürelerini ve sayılarını azaltmaya çalışıyoruz. (DHA)