Coronayı iki kez yenen doktor: Rehavete kapılmayın

Dr. Duran Buran, corona virüsü belirtilerinden hiçbirini taşımıyordu ancak test sonucu pozitif çıktı. Dr. Buran, bunun üzerine Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yaklaşık 5 gün tedavi gören Dr. Buran, daha sonra taburcu edildi. 14 gün evinde karantinada kalan Buran, son testleri negatif çıkınca hastanedeki işine geri döndü.

Covid-19’lu hastalar ile ilgilenen Buran’ın ilk corona virüsü tanısından yaklaşık 3,5 ay sonra yüksek ateş, öksürük, kas ağrısı, baş ağrısı, ishal ve halsizlik şikayeti başladı. Bunun üzerine Buran, 28 Ağustos’ta tekrar Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Buran, evinde ilaç tedavisine başladı. Ailesiyle yaşayan Buran, bu süre içinde farklı bir eve geçerek kendisini karantina altına aldı. 3 hafta test sonuçları pozitif çıkan Buran, yaklaşık 1 ay sonra iyileşerek hastanedeki işine geri döndü.

‘HASTALIĞI ATLATAMAYACAK MIYIM DİYE DÜŞÜNDÜM’

Dr. Buran yaşadıklarını şöyle anlattı:

“İlkinde pozitif biriyle temaslı olduğum için test yaptırdım ve pozitif çıktı. İkinci enfeksiyonunu corona virüsü polikliniğinde Covid-19’lu hastalar ile ilgilenirken aldığımı düşünüyorum. İkincisi daha ağır geçti. Bu süre içinde tedirgin oldum, aralıklarla PCR baktırdım, 3 hafta pozitif görünce ‘ben bu hastalığı atlatamayacak mıyım’ diye düşünerek psikolojik problemler yaşadım”.

‘REHAVETE KAPILMAYIN’

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Dr. Buran, “‘Ben bu hastalığı geçirdim, tekrar geçirmem’ diye bir rehavete kapılmasınlar. Sıkı tedbirlere uysunlar, kalabalıktan uzak dursunlar, sosyal faaliyetlerini biraz azaltsınlar. Bu hastalık bir kaç sefer geçirilebiliyor. Her insanın bünyesi aynı olmayabiliyor.” diye konuştu.

’10 VAKADAN BİRİ SAĞLIK ÇALIŞANI’

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sağlık çalışanları içinde birden fazla kez enfekte olan kişilerin olabildiğini belirterek, “Eylül ayının başında Sayın Bakanımız bir açıklama yapmıştı. O zaman vaka sayısı 280 bin civarındaydı. O zamanki vakaların içindeki 28 bin kişi sağlık çalışanıydı. Aslında Türkiye’deki her 10 corona virüsü hastasından birisinin sağlık çalışanı olduğunu bilmemiz gerekiyor.” ifadesini kullandı. (DHA)