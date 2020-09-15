Coronayı yenen aile hekimi: Sadece ağız kuruluğu vardı

Aile Sağlık Merkezi’nde görevli 63 yaşındaki Dr. Osman Tulan, 22 gün önce ağız kuruluğu şikayetiyle Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne gitti. Hastanede tedavisine başlanan Tulan, daha sonra pandemi hastanesine çevrilen Kalp Hastanesi’ne sevk edildi. 14 gün boyunca yoğun bakımda kalan Tulan, tedavisini tamamladıktan sonra 8 gün de normal serviste tedavi gördü.

“BENDE SADECE AĞIZ KURULUĞU VARDI”

Corona virüsünü yenmeyi başaran Dr. Osman Tulan, ölümün hiçbir zaman aklına gelmediğini ve bu hastalığı yenip işinin başına gelmeyi hedeflediğini ifade etti.

Corona virüsüne yönelik alınan tedbirlere uyulmamasında üzüntü duyduğunu anlatan Tulan şunları söyledi:

“Lütfen sosyal mesafeye uyun, maskelerini tarif edilen biçimde takın ve hijyen kurallarına uyun. Tedbirsizliği gördükçe üzüldüm. Hastalık ciddiye alınmıyor. Eğer ciddiye almış olsaydılar, hastalık bu aşamaya gelmezdi. En küçük şikayeti olduğu zaman ateş ya da yutkunmada zorluk yaşandığı zaman veya yorgunluk yaşandığında doktora gidin. Bunlardan bir belirti olması bile yeter. Ben de yalnız ağız kuruluğu vardı, onun dışında hiçbir belirti yoktu”. (DHA)