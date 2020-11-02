Coronayı yenen ambulans şoförü: Ölümü hissetim

İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği’nde görevli ambulans şoförü Abdülhalim Altunay ile ekibinde, 13 Temmuz’da Covid-19 vakasına müdahale ettikten 3 gün sonra baş ağrısı, öksürük ve ateş belirtileri oluştu. Covid-19 testleri de pozitif çıkan ekip, tedaviye alındı. Abdülhalim Altunay, kimseyle temas kurmamak için köydeki evlerine gitti. Tek başına hastalıkla mücadele eden Altunay, durumu ağırlaşınca Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Çok acı çekmesine ve yaşına rağmen corona virüsünü yenmeyi başaran Altunay, tekrar görevinin başına döndü.

‘ÇOK ACI ÇEKTİM, ÖLÜMÜ HİSSETİM’

Coronaya yakalandıktan sonra ilk hafta sesinin gittiğini ve konuşamadığını belirten Altunay, “Kabus gibi oturuyordu insanın üstüne. Bir haftadan sonra yavaş yavaş hafiflemeye başladı. Son günlerde iyi oldum, taburcu ettiler. Yine de etkisi devam ediyordu. 14 gün de köydeki evde karantinada kaldım. O şekilde kimseyle temas kurmadım. Çok acı çektim, ölümü hissettim. Bazı geceler nefesim gidiyordu, oksijen takıyordum. Yoksa duramıyordum. Bazı günler doktoru çağırıyordum. ‘Duramıyorum, bana yetişin’ diyordum. Vatandaşlarımız temizliğe dikkat etsinler. Şimdi görevimin başındayım” dedi. (DHA)