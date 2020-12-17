Coronayı yenen doktor: 11 kilo kaybettim, ölümü yaşadım!

Manisa'da görev yaptığı Şehir Hastanesi'nde 18 Kasım tarihinde Covid-19'a yakalanan ve hastanede 14 gün tedavi gördükten sonra taburcu olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Altıparmak, yaşadıklarını anlatırken, vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

Dr.Osman Altıparmak, hastanede tedavi gördüğü zamanlarda çektiği videoyu sosyal medyasında paylaşarak vatandaşları “Sizden ricam bu kafelere gitmeseniz. Yan yana dip dibe çayları içmeseniz. Sokakta kol kola gezmeseniz, dikkat etseniz. Bugün yüz küsur insan öldü ve giderek artıyor da artacak da. Lütfen çocuklarınızı babasız bırakmayın. Çocuklarınıza dikkat edin. Gençler de çok ölüyor. Evlat acısı yaşamayın” çağrısında bulunmuştu.

“İLK KEZ ÖLÜMÜ GÖRDÜM”

Şehir Hastanesi'nde gördüğü Covid-19 tedavi sürecini anlatan Dr. Osman Altıparmak, ölümü gördüğünü ve zorlu bir süreç yaşadığını ifade etti.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Altıparmak, “Tedavim boyunca Türkiye'nin ve Avrupanı'nın çeşitli yerlerinden beni aradılar. Sevenlerim dualarını esirgemediler. Covid-19 gerçekten çok ciddi bir rahatsızlık olduğunu hekim olarak hastalarımdan görüyordum. Gerçekten akciğerleri darma duman olmuş, nefes darlıklarıyla geliyorlardı. Ama birebir yaşayan olarak ilk kez ölümü gördüm. Daha önceleri kalp krizi ve zatüre geçirdim. Ancak hiçbirinde bu kadar ölüme yakın olmadım. Tedavim süresince ölümü gördüm. Bir haftada 11 kilo kaybettim. Sağ olsun arkadaşlarımın gayreti ve sevenlerimin dualarıyla kendime geldim.” ifadelerini kullandı.

“İÇİMDEKİ ENERJİ HASTALIK SONRASI DÜŞTÜ”

Covid-19'un sağlık çalışanları açısından en olumsuz etkisinin ciddi oranda enerji kaybı olduğunu ifade eden Dr. Osman Altıparmak, tedavinin ardından kendisine verilen 10 günlük istirahat süresinin 4.'üncü gününde göreve başladığını dile getirdi.

Yaşadığı güç kaybına rağmen çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Dr. Altıparmak, “Covid-19 tedavisinin 14. gününde taburcu oldum. Bana daha sonra 10 gün istirahat verdiler. Ancak hastanede çok yoğun uzman hekim ihtiyacı olması ve iki hekim kardeşimin de zor durumda olduğunu gördüm. 4. günde raporumu keserek kardeşlerimle birlikte çalışmaya başladım. İçimdeki enerji ve güç hastalık sonrası ciddi oranda azaldı. Bu hastalığın bir özelliği de bu. Hastalık sonrası enerjinizin yüzde 30-40'ı olmuyor. Ama yinede koşuşturarak çalışıyorum. Ancak bu hastalığı tekrar geçirdiğiniz de daha ağır seyredeceğini de biliyorum. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Bize ihtiyaç var ve çalışmak zorundayız” diye konuştu.

“YOĞUN BAKIM KAPASİTEMİZ 5 KATINA ÇIKTI”

Covid-19'un giderek tehlikeli hale geldiğine dikkat çeken Dr. Osman Altıparmak, görev yaptığı ve tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitelerinin kapasitesinin 5 katına çıktığını ifade etti.

Covid-19'a özellikle gençlerin dikkat etmediğinin altını çizen Dr. Altıparmak, sözlerine şöyle devam etti; “Covid giderek daha tehlikeli hale geliyor. Akciğerlerde çok ciddi tahribatlar yapıyor. Yoğun bakım yatak kapasitemiz 5 katına çıktı. Her gün gelen hastalarımızın yoğun bakım ve servislere akciğerleri ileri derecede bozulmuş oluyor. En önemlisi, en önemli şey bazı hastalarımızda tüm tedaviye rağmen iyileşseler bile yıllarca sigara içmiş, ağır verem geçirmiş hastalarımız gibi ömür boyu nefes darlığı çekecek olmaları. Yoğun bakıma yatan hastalarımızın bir kısmını iyileştirirken bir kısmını kaybediyoruz. Hastaneye yattığımın 3.'üncü günü yan odamda 20 yaşında bir genci kaybettik. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Gençlik Covid-19'a dikkat etmiyor. Artık bu hastalığın önemini kavrayın. Yoğun bakımlarımızın çok ciddi oranda doldu. Ölüm oranı gittikçe artıyor.”

HERKESİ AŞI OLMAYA DAVET ETTİ

Türkiye'ye Covid-19 aşısının gelmesinin beklendiği bu günlerde Dr. Osman Altıparmak açıklamasının son kısmında, vatandaşları aşı vurulması konusunda çağrıda bulundu.

Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların düzgün alınması ve istirahat halinde hastalığın vücutta kalıcı izler bırakmadığını ifade eden Dr. Altıparmak, “Lütfen bu hastalığı yaşayan bir hekim olarak söylüyorum. Çok ciddi izlere neden olan öldüren, öldürmese de yaşadığınızda hayatınız boyu iz bırakan bir hastalığın aşısını mutlaka olun. Sosyal medyada hekim olduğu şüpheli kişilerin paylaşım yaptıklarına şahit oldum. Kesinlikle bir hekim olarak mutlaka aşı olun diyorum. Çünkü bu bir milli meseledir. Aşı bireysel olarak elbetteki önemli. Ama en önemlisi aşı olduğumuz takdirde bağışıklığımız yükselecek ve bulaştırma oranımız düşecek. Memleket olarak bu şekilde kurtulacağız” dedi.