Coronayı yenen doktor: 7 yaşındaki kızımın saçına ak düştü

Harran Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serap Satış, bir ay önce yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı ve halsizlik şikayeti ile Covid-19 testi yaptırdı. Testi pozitif çıktı. Gördüğü tedaviyle hastalığı yenen Satış, “Test için hastaneye giderken 7 yaşındaki kızım kapıda beni tutarak, ‘Anne ölmeni istemiyorum’ deyince çok kötü oldum” dedi.

Hastalığın bütün semptomlarını yaşadığını ve psikolojisinin çok kötü olduğunu ifade eden Satış, “Çocuklarımın üzüntüsünü bir türlü sindiremedim. O süreçte, ‘ben ölürsem onlar ne olacak’ diye düşünüyordum. Hastalığım başladığında iki gün evde kaldım. Kendimi bir odaya kapattım, çocuklarımı teyzesi götürdü. Üçüncü gün ateşim yükselince ben hastaneye geldim. 6 gün hastanede kaldım.” diye konuştu.

TEL ÖRGÜLER ARKASINDA ÇOCUKLARIMI GÖRDÜM

Hastanede tedavi süresince sevdiklerinden ayrı kalmanın yanında ölüm duygusunu da hissettiğini belirten 2 çocuk annesi Serap Satış, çocuklarından daha fazla ayrı kalamayacağını meslektaşlarına ilettiğini belirterek, “Bunun üzerine hastane bahçesinde, tel örgüler arkasından çocuklarımı göz yaşları içerisinde izledim” dedi.

Serap Satış şöyle konuştu:

“Hastanede yattığım sürede çok ağladım. Hep çocuklarımı istedim. Daha sonra çocuklarımı getirdiler. Tel örgünün arkasında yaklaşık 2 metre uzaklıktaydılar. Kızım resmen tel örgüyü kıracaktı. Karşılıklı ağlayıp, durduk. Bu süreci çok şükür atlattık ama psikolojik olarak çok zor günler geçirdik.

Karantinadan çıktıktan sonra kızım Miray’ı ilk yıkayıp, saçını kuruttuğumda saçında beyaz telleri görünce hem o ağladı, hem de ben ağladım. Beni teselli etmeye çalışıyordu. Kızım, ‘Anneciğim bunlar gelip geçer’ diye beni teselli etti. Oğlum Mustafa Emir de bu süreçte 4 kilo verdi. Sevdiklerimizin yüreğini yakmamak için tedbirli olalım.” (DHA)