Coronayı yenen Dr. Sarıkaya: Gripten ağır belirtileri vardı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve aynı zamanda hastanede çocuk hastaların Covit-19 Koordinatörü olan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Remzi Sarıkaya, corona virüsünü yenerek tekrar görevine başlayan sağlık çalışanlarından biri.

Corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine kendisini evinde izole ederek tedavisine devam eden Dr. Sarıkaya, belirtilerin görülmeye başlamasından itibaren yaşadıklarını anlattı.

“GRİPTEN AĞIR SEMTPOMLAR VARDI’

Salgının başlangıcında Van’ın sınır kenti olması nedeniyle tüm hazırlıkları önceden yaptıklarını belirten Dr. Sarıkaya şunları söyledi:

“Tabi ki hastalarla ve doktorlarla temas halindeyim. Bayramdan hemen önce kaptığımı düşünüyorum. Bayram tatilinden sonra semptomlarım başladı ve daha sonra yapılan testim pozitif çıktı.

Testten hemen önce hafif, yani çok önemsenmeyecek düzeyde boğaz ağrım oldu. Sabah mesaiye gelmek için uyandığımda yaygın bir vücut ağrısı ile uyandım. Özellikle eklem ağrılarım, halsizlik, bitkinlik ve ateş hissediyordum. Daha önce yaşadığım grip semptomlarımdan daha ağır semptomlar vardı.”.

Dr. Sarıkaya, sonraki bir kaç günlük süre içinde ağrılarının giderek arttığını belirtirken, özellikle eklem ağrıları ile bacaklarda yanma hissinin kendisini çok rahatsız ettiğini ve uyumakta zorluk çektiğini belirtti.

‘COVID OLMADAN 2 GÜN ÖNCE ARKADAŞIMI KAYBETTİM’

Dr. Sarıkaya corona olmadan 2 gün önce arkadaşı olan Psikiyatri Uzmanı Mustafa Özlü’yü virüs nedeniyle kaybettiğini belirtti. Dr. Sarıkaya, bu durumun kendisinde hem üzüntüye hem de strese neden olduğunu söyledi.

‘BAYRAMDA ANNE VE BABAMA UZAKTAN EL SALLADIM’

Anne ve babası ile temas kurmadığını ve bayramda sadece uzaktan el salladığını belirten Dr. Sarıkaya, pozitif olduğunu öğrendikten sonra bunun doğru bir karar olduğunu fark ettiğini söyledi.

“Eğer gitmiş olsam 80 yaşında KOAH ve tansiyon hastası annemi-babamı bu hastalığın içine atmış olacaktım.” şeklinde konuşan Dr. Sarıkaya, maske, mesafe, hijyen önlemlerine dikkat çekti ve şunları ekledi:

“Bunun dışında bol bol sıvı ve taze meyve ve sebze tüketmelerini, iyi dinlenmelerini tavsiye edebilirim. Sigara içenlerin de hemen bırakmalarını tavsiye ediyorum”.

BELİRTİLERİ OLANLAR HASTANEYE BAŞVURSUN

Dr. Sarıkaya, kendilerinde belirtileri fark eden vatandaşlara şunları söyledi:

“Eğer kendilerinde belirtiler varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvursunlar. Gözlemlediğim kadarıyla insanlar belirtileri olduğu halde hastaneye başvurmakta çekingenlik yaşıyor. Geciktirince teşhis geç konuluyor. Tabi geç konulunca bulaş artıyor maalesef.

İnsanlar hastaneye başvurmaya çekinmesinler. Teşhis konduktan sonra uygun izolasyon şartlarına uyduktan sonra veya hastaneye yatış gerekli olduğu zaman bu zincir kırılmış olur”. (DHA)