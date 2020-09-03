Coronayı yenen hemşire: 23 adımlık odada yürüyüş yaptım

14 yıllık hemşire Nurdan Taşkın, 8 yıldır yoğun bakım sorumlu hemşireliği yapıyor. Gece-gündüz demeden canla başla çalışan Nurdan hemşire 18 Temmuzda corona virüsüne hastalığa yakalandı. Evli ve iki çocuk annesi 37 yaşındaki Nurdan hemşire, zorlu tedavi sürecinin ardından corona virüsünden kurtulmayı başardı ve işinin başına döndü.

“ÇOK YIPRATICI BİR SÜREÇ”

Rutin olarak Sağlık Bakanlığının istediği testler dışında, Temmuz ayının ortalarında şüphe üzerine test yaptırdığını belirten Nurdan hemşire, ilk belirtilerini şöyle anlattı.

“Grip oluyormuşum gibi gözlerde, boğazda yanma, yanaklarımda ısı artışı olunca, daha sonucu beklerken ‘ben herhalde pozitifim' dedim. Sonucu beklediğim iki günlük süreçte eşimi, çocuklarımı ve kendimi evde izole ettim.

Ayağa kalktığım zaman ayak bileklerim beni taşımayacakmış hissi oluştu. Çok yıpratıcı bir süreç, daha başındayken yıpratıcı. O gecem çok zor geçti”.

“SAÇINIZDAN TIRNAĞINIZA KADAR HER YERİNİZ AĞRIYOR”

Heyecanla bekledikleri sonucu 18 Temmuz'da aldıklarını ve pozitif olduğunu öğrendiğini kaydeden Taşkın, aynı gün hastanede tedavi altına alındığını ifade etti ve şunları söyledi:

“Gencim, sigara içmiyorum, alkol kullanmıyorum, kronik hastalığım yok. Ama nasıl geçeceği, nasıl atlatacağınız hiç belli olmuyor. Hastaneye yattım, ilk üç günüm aşırı ağrılarla geçti. Hayatım boyunca içmediğim kadar ağrı kesici içtim. Şiddetli ağrılar, saçınızın telinden ayak tırnağınıza kadar her yeriniz ağrıyor. ”

“23 ADIMLIK ODADA YÜRÜYÜŞ YAPTIM”

Hastanede geçirdiği ilk 3 günün ardından virüsün akciğerlerine indiğini anlatan Taşkın, şöyle devam etti:

“Nefes aldığımda akciğerlerim sanki iki kemik arasına sıkışmış gibi, nefes alıyorum ama açılmıyor gibi o kemikler arasında. Akciğer filmi ve tomografi çekildi, hafif ve orta dereceli viral pnömoni covid ile uyumlu çıktı. Bu sefer hayal kırıklığı yaşıyorsun, tekrar pozitif çıktı testim ve tamamen demoralize oluyorsun.

O odanın içerisinde oksijen yetmeyecekmiş, lavaboya girdiğinde sanki oksijen bitecek bir an önce çıkmam gerekiyor gibi hissediyorsun. Solunum egzersizi yaptım, her saat başı 23 adımlık odada yürüyüş yaparak akciğerlerimi açmaya çalıştım.”

GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından 1 Eylül itibariyle tekrar işine döndüğünü belirten Nurdan hemşire,

“Sağlık çalışanları, Mart ayından bu yana manevi ve fiziki olarak o kadar çok yoruldu ve yıprandı ki, insanlardan bu dönemde beklediğimiz; topluma karşı da bir sorumlulukları var, herkes lütfen birbirine olan sorumluluğunu yerine getirsin, maskesine dikkat etsin, sosyal mesafesine uysun, kalabalık ortamlara, düğünlere, cenazelere katılmasın.

Ben de gencim ve genç birçok doktorumuzu, sağlık çalışanımızı kaybettik. Covid hastası dediğinde adı bile insanı korkutuyor”. (İHA)