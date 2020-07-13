Coronayı yenen milli atlet Ballı: Ciğerlerimin kuvvetli olması nedeniyle hastalığı atlattım

Ankara'da yaşayan ve 1976 yılında Pakistan'da koştuğu 2 saat 11 dakika 30 saniyelik derecesi ile maratonda (42 bin 195 metre) Türkiye’nin en iyi derecesini yapan ve aynı zamanda dünyanın en iyi 5’inci derecesini elde eden 71 yaşındaki milli atlet Veli Ballı da corona virüsüne yakalandı.

AŞIRI ADALE AĞRISI İLE GİTTİ SALGIN HASTALIĞA YAKALANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bugüne kadar 128 kez milli olan Ballı iki hafta önce aşırı adale ağrısı nedeniyle Gülhane Tıp Fakültesi'ne gitti. Yapılan testlerde corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı. Ballı hastanede iki hafta tedavi görüp iyileştikten sonra dün taburcu edildi.

“CİĞERLERİMİN KUVVETLİ OLMASI SAYESİNDE ATLATTIM”

Uluslararası Boston Maratonu'nda ikinciliği bulunan ve yaptığı derece ile maraton rekoru yıllarca kendisinde kalan Ballı, corona virüsüne yakalandığı zamanlarda yaşadıklarını Sözcü'ye anlattı. Adale ve kemiklerinde aşırı ağır şikayetiyle hastaneye gittiğini belirten Ballı, “Yıllarca maraton yarıştım dünyanın en zor yarışlarından başarı ile çıktım adalelerimin ve kemiklerimin bu kadar ağrıdığını hissetmedim. Antrenmanlarıma devam ediyor bazen yarışlara da giriyorum, ancak iki üç hafta önce adale ve kemiklerim birden aşırı derece ağrımaya başladı.

Maraton antrenmanı ve koşuları çok zordur ama yıllarca koştum hayatımda böyle ağrı görmedim. Ağır antrenman yapmamama rağmen sanki kemiklerime odunla vuruluyormuş gibiydi, başka bir belirti de yoktu. Hastaneye gittim, yapılan testlerde sonuç pozitif çıktı. İlaç tedavisi gördüm ve şimdi evime döndüm çok iyiyim. Hastalığı bu yaşta kolay atlatmamın en büyük nedeni ciğerlerimin kuvvetli olması, sigara , alkol kullanmamak ve düzenli spor yapmak” dedi.

“BİRÇOK HASTALIĞI SPOR SAYESİNDE ATLATABİLİRSİNİZ”

Ballı, eşi, kızı ve torununun da corona virüsüne yakalandığını ancak onların evde karantina sürecinde ilaç ile tedavi olduğunu ve şu anda hiçbir sıkıntılarının bulunmadığını belirtti.

Ailesinin sporcu bir yapıya sahip olması nedeniyle virüsü kolayca yendiklerini söyleyen Ballı,”Eşim Nezahat, kızım Aslı ve torunum Kerem de virüse yakalandı. Allaha şükür salgın hastalığı ailecek atlattık. Sporcu bir aile oluşumuzun bu hastalığı yenmemizde büyük önemi var. Yaş kaç olursa olsun yediden yetmişe düzenli spor yaparak, kilo almayarak bu tür hastalıkları farkına varmadan atlatabilirsiniz, nitekim birçok arkadaşımız bu hastalığı ciğerlerinin sağlam olması nedeniyle birçok belirti görülmeden atlattı” dedi.