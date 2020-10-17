Coronayla hayatımızda neler değişti?

Ezgi Dokuzlu, pandeminin hayatımızda neden olduğu değişiklikleri ve bu süreci sıkıntısız geçirebilmek için yapmamız gerekenleri sıraladı:

– Bu süreçte pek çok kişi sağlıksız beslenme ve hareketsizlik yüzünden kilo aldı. Sağlık kontrolleri aksadı. Bu yüzden kanser, diyabet, kalp-damar gibi hastalıklar tetiklendi. Virüs korkusu ve stresi; kaygı, depresyon, panik atak gibi psikolojik sorunları artırdı.

– Karantinada kaldığımız günlerde sevdiklerimizden, risk altındaki yaşlı aile üyelerimizden ayrı kaldık. Hala eskisi gibi bir araya gelemiyoruz.

– Pandemi kişilerarası özellikle de eşler arasındaki ilişkileri olumsuz etkiledi. Çiftler arasında şiddetli çatışmalara hatta boşanmalara sebep oldu.

– Evden çalışan anne ve babalar bir yandan çocuklarına zaman ayırmayı isterken bir yandan da işlerini devam ettirmek zorundalar. Çocukların bu düzene alışık olmaması evde sürekli birlikte vakit geçirme talepleri ebeveynleri zorluyor.

– Okulların uzaktan eğitimle devam etmesi çocukların gelişimi için oldukça önemli olan sosyal etkileşimi zayıflattı. Gelecekte çocukların birtakım kaygı ve korkuları olabilir. Sosyal problemler, davranış bozuklukları sergileyebilirler.

Kontrollerinizi aksatmayın

Gerekli tedbirleri alarak sağlık kontrollerinizi aksatmayın. Zira erken teşhis tedaviyi kolaylaştırır.

Kendinize zaman ayırın

Aynı ev içerisinde olsa da çiftler kendilerine özel zaman ayırmalı ve birbirlerine bu konuda saygı göstermeli. Öfke ve kırıcı sözlerden mutlaka kaçınmalı, sevgi ve saygı çerçevesinde iletişim kurmalılar. Boşanma, ayrılık gibi önemli kararlar vermeden önce çift terapisi desteği almalılar.

Aile büyüklerini unutmayın çocuklarınız ile görüştürün

Anne ve babalar çocukların taşıyıcı olduğunu düşünerek pandemi döneminde ailedeki yaşlılarla görüşmelerini kısıtlıyorlar. Bu durum hem çocuklar hem de yaşlılar için yıpratıcı olabiliyor. Çocuklar mümkünse her gün aile büyükleriyle sesli veya görüntülü iletişim kurmalı. Birlikte vakit geçirmeli.

İyi bir dinleyici olun ve paylaştıklarını önemseyin

Ebeveynler çalıştığı saatlerde çocukları ile ilgilenemeyeceklerini belirtmeliler. Çocuklara nasıl hissettiklerini sorun, duygularını ifade etmelerine izin verin, iyi bir dinleyici olun ve paylaştıklarını önemsediğinizi gösterin. Arkadaşlarıyla görüntülü de olsa iletişimi ihmal etmeyin.