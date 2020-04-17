Coronayla ilgili açıklaması büyük tepki topladı! Mehmet Öz’den yeni açıklama…

Fox News kanalında bir programa katılan Mehmet Öz’ün, corona virüsü sebebiyle kapanan okulların yeniden açılması gerektiğini söylemesi ve bu durumda çocukların ölüm oranının toplam ölüm oranından sadece yüzde 2 ve 3'ü olabileceğini dile getirmesi büyük tepki topladı.

“OKULLAR ÇOK ÇEKİCİ BİR FIRSAT”

Programa katılan Öz, “Öncelikle cazibemizi tekrar kazanmamız gerekiyor. Bazı şeyler bir sorun olmadan açılmalı örneğin okullar. Size söylüyorum okullar çok çekici bir fırsat. Okulların tekrar açılması ve derslerin devam etmesi, toplam ölüm oranının yüzde 2 ile 3'ü olabilir” dedi.

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği fikirler öne atan Dr. Öz, “Bu ölüm oranı bazı arkadaşlar için kabul edilebilir bir oran” şeklinde konuştu.

“YANLIŞ KONUŞTUM”

Dr. Öz, yaptığı açıklamaya çok sayıda tepki gelmesinin ardından Twitter üzerinden bir açıklama yapmıştı. Doktor Öz, “Yanlış konuştum ve sözlerimin bazılarını şaşırttığı ve üzdüğünü biliyorum. Buradaki amacımız çocukların güvenli bir şekilde okula nasıl dönmeleri gerektiğini konuşmaktı. Çünkü bana insanlar sürekli normal yaşantılarımıza ne zaman döneceğimizi soruyor” ifadesini kullandı.

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MEHMET ÖZ’DEN YENİ AÇIKLAMA

Tepkilerin devam etmesi üzerine Mehmet Öz, yeni bir açıklama yaparak şu ifadelerde bulundu:

* Okulların açılması ile oluşacak riskler hakkındaki yorumlarımın insanları şaşırttığını ve üzdüğünü fark ettim. Tabi ki böyle bir niyetim yoktu. Bir kalp cerrahı olarak kariyerimde her zaman riskleri en aza indirerek ameliyathanede hayatları kurtarmak için savaştım.

* Bu salgın süresince bütün dünyada olağanüstü günler yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz süreç insanları hayal kırıklığına uğramış, endişeli ve yalnız hissettiriyor. Endişe içerisinde artık her şeyin eski düzenine dönmesi bekleniyor. Aynı zamanda sürekli olarak bana sorulan bir soru var. İnsanları normal yaşamlarına nasıl geri döndürebiliriz.

* Bunu yapmak için aslında önemli adımlardan biri “Çocuklarımız okula ne zaman ve nasıl başlayabilir? Aslında birçok çocuk için okul şu anda bulunduğu ortamdan daha güvenli bir yer olduğunu biliyoruz.

* Hem sağlıklı beslenme imkanına sahip olacaklar ve aynı zamanda eğitimlerinden de geri kalmayacaklar. Kontrollü, virüsün daha az yaygın olduğu bölgelerde bu tarz bir uygulama hem anne babalar hem de çocuklar için güvenli olabilir.

* Normalleşmeye dönüş sürecinde dünya üzerindeki gelişmelere de baktığımız zaman yeni corona virüsünün ortaya çıktığı Çin’in Wuhan şehrinde, vatandaşların artık seyahat etmesine izin veriliyor; Danimarka’da ilkokullar, kreş ve yuvalar yeniden açıldı; Viyana, Avusturya’da binlerce mağaza ilk kez haftalar içinde kapılarını açtı.

* Almanya'da 800 metrekareye kadar olan mağazalar, otomobil bayileri ve kitapçıların açılması planlanıyor. Aynı zamanda okulların ilk olarak lise veya ilköğretimin son sınıfındaki öğrenciler için 4 Mayıs’tan itibaren açılması düşünülüyor.

* Bunlar, tüm dünyanın mücadele ettiği konular. Ben virüsün ortadan kalkması için çözümler üzerinde çalışmaya devam edeceğim.