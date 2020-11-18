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Coronayla ilgili dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor

ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, sigara içmenin bağışıklık sistemini zayıflatarak 3 kat daha fazla hücrenin corona virüsü ile enfekte olmasına neden olduğunu ortaya koydu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:17, 18/11/2020
Haberler Sağlık
Coronayla ilgili dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor

ABD’de Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles araştırmacıları tarafından yapılan ve Cell Stem Cell bilimsel dergisinde yayımlanan corona ile sigara arasındaki ilişki konulu çalışmada, sigara içmenin vücudun bağışıklık tepkisini azaltarak ciddi şekilde corona virüsü enfeksiyonu riskini artırdığı ortaya çıktı.

İnsan kök hücrelerinden solunum sistemi modelleri üzerinde yapılan laboratuvar çalışmalarına göre sigara içmek, interferon adı verilen önemli bağışıklık sistemi moleküllerinin düzgün çalışmasını engelliyor.

İnterferonların, istilacı patojene saldırması için enfekte olmuş hücrelere proteinler yapmalarını söyleyen haberciler olduğu ve enfeksiyonun başlangıcında mücadele için gerekli olduğu belirtilirken, ayrıca bağışıklık sisteminden destek topladıkları ve enfekte olmamış hücreleri virüse hazırlanmaları için uyardığı ifade edildi.

Yapılan çalışmada sigara içmenin bu yolun düzgün çalışmasını engellediği ve bunun da virüsün bulaştığı insan hücrelerinin sayısında 3 kat artışa neden olduğu ifade edildi. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:17:46,
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