Coronayla ilgili doğru bilinen yanlışlar

COVID-19 pandemisi insanlık tarihinde bugüne dek yaşanmış en ölümcül salgınlar arasında yer alıyor. Salgını önlemede bireylerin doğru bilgilendirilmesi ve sadece ilgi çekmek ya da çıkar sağlamak amacıyla yanlış bilgilerin yayılmasının engellenmesi büyük önem taşıyor…

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tanıl Kocagöz, bu nedenle doğru olduğu sanılan yanlış bilgilere dikkat çekti. Hastalıkla etkili bir mücadele için bilinmesi gereken gerçekleri şöyle paylaştı:

Yanlış: Covid-19 sadece yaşlılar için ölümcül bir hastalıktır; gençler bu hastalığa yakalansa da kolayca atlatırlar.

Doğrusu: Genetik yatkınlığın Covid-19'un ağır seyretmesinde önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle gençlerin bazıları çok ağır hastalık geçirmekte, hatta bu hastalıktan hayatını kaybetmektedir.

Sıtma ilacı faydalı mı?



Yanlış: Sıtma ilacı klorokin Covid-19'dan korunmada ve tedavide etkin bir ilaçtır.

Doğrusu: Sıtma ilacı klorokinin (etken madde) Covid-19'dan korunmada ve tedavide hiçbir etkisi olmadığı çok sayıda karşılaştırmalı bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır.

Herkes N95 maske kullanmalı mı?

Yanlış: N95 maskesi Covid-19'dan cerrahi maskeye göre daha iyi koruduğu için herkesin daha pahalı olduğuna bakmadan N95 maskesi kullanması gerekir.

Doğrusu: Kişilerin ve hastane personelinin Covid-19'dan korunmaları için cerrahi maskeler yeterli ve uygundur. N95 maskeler soluk alıp vermeyi çok güçleştirdiği için uzun süre takılamaz. Sadece yoğun bakımdaki sağlık çalışanları tarafından Covid-19 hastalarına tüp takılması ya da yakından tanı için örnek alınması gibi işlemler sırasında, kısa süreli takılır.

Bazı bitkiler virüse karşı etkili mi?

Yanlış: Zerdeçal, deve dikeni, yeşil çay, ekinezya, zeytin yaprağı gibi maddeler Covid-19'a karşı etkili koruma sağlar.



Doğrusu: Zerdeçal, deve dikeni, yeşil çay, ekinezya, zeytin yaprağı gibi maddeler Covid-19'a karşı etkili koruma sağladığını gösterir karşılaştırmalı, bilimsel, kanıta dayalı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu tür fikirleri ileri sürebilmek için bunları kullanan ve kullanmayan, diğer özellikleri uygun şekilde eşleştirilmiş çok sayıda insandan oluşan iki grup oluşturup bu ikisi arasında hastalığa yakalanma açısından bir fark olup olmadığına bakılması ve bunların hakemli bilimsel dergilere kabul edilerek yayınlanması gerekir. Ancak dengeli beslenme her türlü enfeksiyon hastalığına karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak için önemlidir.

Covid-19 aşısı kısırlık yapar mı?

Yanlış: Covid-19 aşısı kısırlık yapabilir.



Doğrusu: Covid-19 dahil hiçbir aşının üreme ile ilgisi yoktur; bugüne dek aşı ile ilişkili hiçbir kısırlık olgusu görülmemiştir. Aşılar kısırlık yapmaz.

Yanlış: Covid-19 aşısı ile insanlara çip takılabilir, bu çip ile tüm bilgileri çalınabilir ve davranışları kontrol edilebilir.

Doğrusu: Covid-19 aşısı ile çip takılabileceği söylentisi aşı karşıtları tarafından uydurulmuş, akıl dışı ve ancak gülünüp geçilecek bir yalandır. Aşılar dünyada enfeksiyonlardan ölümleri ve sakatlıkları engellemiş, çiçek hastalığı gibi ölümcül hastalıkların eradike edilmesini sağlamış en etkili araçlardır. Aşı karşıtlığı nedeniyle aşı yaptırmayanların çocukları, kızamık sonrası ortaya çıkan zatürre gibi hastalıklardan ölebilmekte ya da çocuk felci gibi hastalıklara yakalanarak ömür boyu sakat kalabilmektedir.