Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çorum’da yurt dışından gelen kişi, ‘corona virüsü’ şüphesiyle gözlem altında

Çorum'a yurt dışından gelen, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle aile sağlığı merkezine başvuran kişi, corona virüsü şüphesiyle sevk edildiği hastanede gözlem altına alındı. Aile sağlığı merkezi, dezenfekte edilirken, çalışanlar da maske takarak, önlem aldı.

13:55 -
Haberler Sağlık
Çorum’da yurt dışından gelen kişi, ‘corona virüsü’ şüphesiyle gözlem altında

Çorum’a yurt dışından gelen ve ismi açıklanmayan kişi, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Yavruturna Aile Sağlık Merkezi’ne başvurdu.

Hasta, corona virüsü şüphesi üzerine, geniş kapsamlı kontrolü için çağrılan sağlık ekibince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada özel odaya alınan hasta için viral enfeksiyon tanısı koyuldu. Genel sağlık durumu iyi olan hastanın alınan kan örnekleri, incelenmek üzere Ankara’ya gönderildi. Boşaltılan Yavruturna Aile Sağlık Merkezi, dezenfekte edilirken, çalışanlar da maske takarak, önlem aldı. DHA

İLGİLİ HABERUmreden gelen 315 kişi Kayseri'de karantina altına alındıUmreden gelen 315 kişi Kayseri'de karantina altına alındı
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more