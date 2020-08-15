Covid-19 gizemini hâlâ koruyor

‘Gizemli virüs' olarak adlandırılan corona virüsüyle ilgili bilinmezlik devam ediyor. Ancak bazı araştırmalar var ki bilim insanlarına önemli ipuçları verebiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Adnan Bağrıaçık o araştırmaları şöyle anlattı:

Covid-19, bir virüs enfeksiyonu (bakteri enfeksiyonu olduğunu iddia eden bilim insanları da var). İnsandan insana çok kolay bulaşıyor ve öldürücü. Halen etkin-kesin bir tedavisi, bir aşısı da yok. ABD-İtalya gibi gelişmiş ülkeleri çaresiz bırakacak derecede ağır seyredebiliyor.

Gelişmekte olan ülkeler arasında sayılan Türkiye'de vaka ve vefat sayıları tartışmalı da olsa büyük ülkeler kadar dehşeti yaşamadık. Üstelik ABD'nin “etkisi yok” diye tedavi protokolünden çıkarttığı klorokin (sıtma ilacı olarak biliniyor) Türkiye'de tedavi protokolünün hâlâ 1 numaralı ilacı. Biz durumumuz da büyük özveriyle çalışan sağlıkçı kadromuz ve imkanlarımızın etkisi büyük.

HANGİ KİŞİLERDE AĞIR SEYREDİYOR?

Virüs hâlâ gizemini korusa da kesin bir şey var ki; “Covid-19 belirgin risk faktörleri bile olmayan bazı insanlarda çok ağır seyrediyor”. Kim bu bazı insanlar? Ne özellikleri var? Dünya, genetik yönden bu “bazı insanları” araştırıyor.

20 gün önce John Hopkins merkezli bir çalışmada; Covid-19 hastalıklarında bağışıklık reaksiyonları ve kan grubuna bağlı DNA değişiklikleri incelendi. Bulgular sonuçlandırılamadı ama araştırmaya göre virüs risk faktörleri taşımasa da düşük sosyoekonomik koşulları olan insanlarda da çok ağır seyrettiği belirtildi.

KAN GRUBU VE GENETİK İLİŞKİSİ

17 Haziran'da New England Journal of Medicine de yayınlanan bugüne kadar ki en önemli hakemli genetik çalışmalardan biri, İtalya ve İspanya'da hastaneye yatırılan bin 610 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Hastalığı ciddi geçiren o “bazı insanların” çoğunda kromozom 3 üzerindeki bir gen kompleksindeki varyantla ilgisi saptandı.

Bilim insanları kan grubu A'yı Covid-19 riski bakımından yüksek, O grubun ise daha düşük riskli olduğunu belirlediler. Moleküler Tıp Finlandiya Enstitüsü ise genetik bulgulardan kromozom 3'teki bölgenin hastalık şiddeti ile güçlü ilişkisi olduğunu, kan grupları ile olan bağlantının daha az olduğunu açıkladı.

Sonuç olarak kısa zamanda Covid-19 için kesin bir çözüm ufukta görünmüyor… Yine “sosyal mesafe, maske ve hijyen” demekten başka bir şey yok cebimizde.