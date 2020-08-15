Covid-19 hastaları neden koku alma duyularını kaybediyor?

Pandemi tüm dünyada ve ülkemizde hızla artmaya devam ederken, corona virüsü gizemini korumaya devam ediyor. Yapılan bilimsel araştırmalarda ortaya çıkan sürpriz sonuçlar ise bilim adamlarını hayrete düşürüyor. Prof. Dr. Barbaros Çetin, virüsle ilgili yeni tespitleri şöyle anlattı… Önceleri yeni corona virüsünün duyusal nöronlara saldırmak suretiyle zarar verdiği veya öldürerek koku alma duyumuzu kaybetmemize neden olduğu düşünülüyordu. Ancak, araştırmacılar verilere baktıklarında büyük bir sürprizle karşı karşıya geldi.

İKİ FARKLI HÜCREYE SALDIRIYOR

Harvard Tıp Okulu, Blavatnik Enstitüsü'den Nörolog Dr. Datta ve çalışma arkadaşları, beyindeki kokuları tespit eden ve ileten özel bir tür duyu nöronlarını yakından inceledi. Virüsün nöronlara değil bu nöronları destekleyen iki farklı hücre türüne (destek hücreleri) saldırdığı keşfedildi. Bu hücreler kendini yenilediği için coronada hayatta kalan hastaların çoğu koku alma duyularını birkaç haftada geri kazandı, bazıları ise tekrar koku alma duyularını kazanamadı.

ÇOCUKLAR CORONA VİRÜSÜ YÜKLÜ

Çocukların Covid-19 hastalığını çok az istisnalar dışında hafif geçirdikleri düşünülüyordu. Yeni kanıtlar çocukların hastalanmadan bile yüksek düzeyde SARS-CoV-2 virüsü taşıdığını gösterdi. Araştırmayı yapan ekip, ayrıca 5 yaşından küçük enfekte çocukların burun ve boğazlarında yetişkinlerden 100 kat daha fazla yeni corona virüsü taşıyabildiğini buldu. ABD'de okulların açılmasıyla 97 bin çocuk coronaya yakalandı. Bu da okullarla ilgili tehlikenin boyutunu gözler önüne sermişti.

ATIK SULARDAKİ BÜYÜK TEHLİKE

Avustralyalı bir grup bilim insanı (Queensland Üni.,CSIRO) uçak ve gemilerin atık sularını test ettiklerinde SARS-CoV-2'nin genetik parçalarını buldu. Atık su örnekleri iki virüs konsantrasyon yöntemi kullanılarak toplandı, test edildi. Atık suyun test edilmesi, yolculardan birinin virüs barındırıp barındırmadığını belirlemek için önemli bir araçtır. Bu çalışmalar coronanın birbirinden uzak deniz ve karasal bölgeler arasında taşınmasının izlenmesinde yardımcı olabilir.