Covid-19 için sinsi tehlike

İnflamasyon (yangı), bağışıklık sisteminin aktif olarak çalıştığı, vücutta düzeyi hafif veya yoğun bir savaş durumunu ifade eden, sık kullanılan ve artık Türkçeleşmiş bir kelimedir. İnflamasyon, bağışıklık sisteminin seferberliğinin bir ifadesidir. Sağlıklı bir tepkidir fakat kısa sürmelidir. “İnflamasyon akut ve kronik; lokal ve sistemik olarak sınıflandırabilir” diyen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bu konuda bilinmesi gerekenleri şöyle anlattı:

BU HASTALIKLARA DİKKAT!

El bileğiniz burkulduğu zaman bu akut ve lokal bir inflamasyona yol açar. Akut inflamasyon hızla ortaya çıkar ve kaybolur, faydalı bir reaksiyondur. Bir zatürre ortaya çıktığı zaman bu akut ve sistemik inflamasyona neden olur. Kronik inflamasyonda ise inflamasyon uzun bir sürece yayılmıştır, yıllarca sürebilir ve kronik dejeneratif hastalıkların başlıca nedenidir. Başta obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları, kanser, nörolojik hastalıklar, kronik akciğer hastalıkları olmak üzere sık olarak görülen ve insanların büyük bir kısmının ölümünden sorumlu olan bu kronik inflamasyon durumudur.

ÖLÜM RİSKİNİ ARTTIRIR

Kronik bir inflamasyon durumu üzerine akut inflamasyon bindiği zaman beklenmeyen kötü sonuçlar ortaya çıkar. Örneğin yaşlı ve birçok kronik hastalığı olan yani kronik inflamasyonu olan bir kişide basit bir viral enfeksiyon bile ölüme yol açabilir. İngiltere'de yapılan bir araştırmada Covid-19 nedeniyle ölen 10 bin 926 hastanın verileri incelendi. Erkek cinsiyet, ileri yaş, obezite, etnik köken, şeker hastalığı, düşük sosyoekonomik durum, kanser, astım, kronik akciğer hastalıkları, kronik kalp hastalıkları, kronik karaciğer hastalıkları, nörolojik hastalıklar, böbrek yetersizliği, romatizmal hastalıklar ve diğer bağışıklık sistemi baskılanması durumlarında ölüm riskinin belirgin derecede artmış olduğu saptanmıştır.

SİTOKİN FIRTINASINA YOL AÇAR

Ölüm riskinin arttığı durumların çok önemli bir kısmı sistemik kronik inflamasyon nedeniyle ortaya çıkan hastalıklarla ilişkilidir. Bu nedenle Covid-19 veya başka bir enfeksiyon hastalığı nedeniyle ölümlerin ortaya çıkmaması için kronik inflamasyonla mücadele şarttır ve bu mücadele ömür boyu sürmek zorundadır. Kişinin yaşam tarzında ve özellikle beslenmesinde yapacağı değişikliklerle bu sorunla başa çıkılabilir. Dış ve iç etkenler nedeniyle fazla çalışan bir bağışıklık sistemi sağlıksızdır ve kronik inflamasyonun tetikleyicisidir. Covid-19 hastalığında en çok korkulan durum “sitokin fırtınası” denilen bir tablodur. Bu tablo, kronik inflamasyonu olan kişilerde çok daha sık ve ağır olarak ortaya çıkarak ölüm oranlarını artırmıştır.