Covid-19 testleri ne zaman yapılmalı?

Corona virüsü (Covid-19) hastalığının laboratuvar teşhisi için PCR ve antikor (serolojik) testleri uygulanıyor. Uygulanan bu iki testle ilgili açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Ekici, “PCR testleri hastalığın ilk döneminde, vücutta daha antikor oluşmadığı dönemde yapılan testlerdir. Hastanın boğaz, burun ve genzinden sürüntü alınarak yapılır.

Pozitif değer, kesin tanı olarak kabul edilir. Sonucun negatif çıkması ise kesin olarak hastalığın olmadığı anlamına gelmez.Hâlâ kişide Covid-19 hastalık bulguları görülüyorsa, tekrar değerlendirilip gerekirse ikinci kez sürüntü alınarak bir test daha yapılır” diye konuştu.

10. GÜNDE TESPİT EDİLİYOR

Dr. Mustafa Ekici, antikor (serolojik) testleri için ise şu bilgileri verdi:

“Covid-19 hastalığını semptomatik veya asemptomatik (hastalık belirtisi olmadan) geçirenlerde bir süre sonra kan (IgM, IgA, IgG) yapısında antikorlar oluşur. Hastalığın erken döneminde yeterli antikor oluşmadığında bu testler, erken dönemde tanı amaçlı kullanılmaz.

IgMantikorları, hastalığın 6-7'nci gününden sonra pozitifleşmeye başlar. Genellikle 10'uncu günde belirgin hale gelir. IgM antikorları, kişinin virüsle karşılaştığını ve hastalığı geçirmekte olduğunu gösterir. IgG antikorları, hastalığın 2. haftasında genellikle 10-14'üncü günlerinde tespit edilmeye başlanır.

IgG antikorları, hastalığa karşı bağışıklığı gösterir. IgA antikorları da kanda tespit edilebilir. Ancak rutinde teşhiste sık kullanılmaz. Serolojik (antikor) testleri (IgM, IgG, IgA) kandan bakılarak yapılır. Bu testler, ELISA veya hızlı kart test yöntemiyle yapılabilmektedir.”

ASEMPTOMATİK KİŞİLER NASIL TESPİT EDİLEBİLİR?

Mevcut bilgilere göre hastalığı geçiren kişilerde gelişen antikorların koruyuculuk sürelerinin bilinmediğini de vurgulayan Uzm. Dr. Mustafa Ekici, “Hastalığı geçirip zayıf antikor gelişenlerde veya antikor oluşturmayanlarda tekrar hastalığa yakalanma ihtimali oluşabileceği, ancak hafif seyirli olabileceği düşünülmektedir.

Serolojik testler tarama veya toplum bağışıklığını tespit etmek amacıyla yapılabilir. Asemptomatik kişiler serolojik testler ile tespit edilerek toplumdaki yaygınlık oranı saptanabilir. Mevcut kullanılan antikor testlerinin performansları, üretici firmaların verdiği bilgilerle sınırlıdır.

Testlerde yalancı pozitif veya yalancı negatif sonuçlar olabilmektedir. Sonuç olarak klinik şikâyetleri olan hastalarda öncelikle PCR testi yapılmalıdır. Asemptomatik vak’alarda ve toplum taramasında antikor testleri kullanılabilir. Asemptomatik veya fark etmeden hastalığı geçirmiş kişilerde IgG antikorları pozitif bulunursa, immün plazma yönünden değerlendirilebilir. Bu kişilerde PCR testinin mutlaka negatif olması şartıyla başka hastalar için serum alınabilir” ifadelerini kullandı. İHA