COVID-19 zekayı da etkiliyor!

Gizemli virüs olarak adlandırılan coronavirüs bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. Yeni araştırmalar virüsün zekayı da olumsuz etkilediğini gösteriyor. Coronavirüsten muzdarip insanların bilişsel yetenekleri üzerine yapılan testlerde, bu kişilerin hastalığa yakalanmayan bireylere göre daha kötü performans gösterdiğini gözlemlenmiş. Sadece hafif semptomlar gösteren hastalar bile testlerde COVID-19 olmayanlara göre daha düşük puan almış.

Araştırma Dr. Adam Hampshire tarafından yönetildi ve Imperial College, Cambridge Üniversitesi, King's College London ve Chicago Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi. Daily Mirror'ın bildirdiğine göre 84.285 katılımcının bilişsel sonuçları Great British Intelligence Test adlı çalışma ile analiz edildi. Hastalıktan en kötü etkilenenlerin IQ'larında 8.5'lik bir düşüş görüldü.

CİDDİ SORUNLAR OLUŞTU

Araştırmaya göre yoğun bakıma yerleştirilmesi gereken COVID-19 hasta gruplarında daha ciddi zihinsel sorunlarla karşılaşıldı. Coronavirüse yakalananların mantık, kelimelerin anlamı, uzamsal yönelim, dikkat ve işleme duyguları-virüsten tamamen kurtulmuş olanlar bile-testlerinde nispeten düşük puanlar raporlandı. Rapor, “COVID-19 ‘a sahip olmanın kronik bilişsel sonuçları” olduğunu belirledi.

İŞTE ARAŞTRIMA SONUÇLARI

Çalışma, “COVID-19 şüphesi olan veya doğrulanan bireyler, ayrıntılı yaş ve demografik profilleri göz önüne alındığında, birden fazla alanda bilişsel testlerde beklenenden daha kötü performans gösteriyor” şeklinde sonuçlandı. Bu bilişsel eksiklik, semptom şiddetine göre ölçeklenir ve hastanede tedavi görmeyenler arasında belirgindir. Testlere katılanların 60'ının COVID-19'a yakalandıkları için ventilatöre takılmaları gerektiği, 147'sinin ise virüs nedeniyle hastanede tedavi gördükleri belirtildi.