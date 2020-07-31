Covid-19’a karşı akciğerleriniz ne kadar güçlü?

Covid-19 (Yeni corona virüsü), hastaların birçoğunda semptomsuz seyrederken, ağırlaşan hastalarda akciğer enfeksiyonu ortaya çıkar. Kronik akciğer hastalığınız olduğunda Covid'in sizdeki etkisi daha ağır seyredebilir. Sigara içiciliğinde de durum aynıdır. Salgının ilk başlarında sigaranın durumu ağırlaştırmadığı düşünülse de, artan deneyimlerle sigara içicilerde hastalığa yakalanma riskinin arttığı anlaşıldı. Bu nedenle virüse yakalanmamak ve yakalanıldığında daha ağır tablolarla karşılaşmamak için solunum yollarını korumak gerekir…

KAĞIT MASKELERİ YIKAMAYIN

Elbette ilk aşamada maske kullanımı ve el yıkamayı yine anımsatmak istiyorum. Maskelerin türüne göre kullanım süreleri var. Kağıt cerrahi maskeler türüne göre değişmekle birlikte, 4-5 saatten fazla solumaya uygun değil. Bunları yıkamamak da gerekir. Çünkü yıkanan kağıt maske özelliğini yitirir. Üstelik yıkanan maske materyali solukla akciğere gidip yabancı cisim reaksiyonu verebilir. Yıkanabilen bez maskeleri ise iyi kurutmak gerekir. Burada oluşacak küf yine akciğerde başka enfeksiyonlara ya da alerjilere yol açabilir.

KOAH VE AĞIR ASTIM HASTALARINA UYARI



AÇIK HAVADA ZAMAN GEÇİRİN

Düzenli yürüyüşler solunum kondisyonunu arttıracağından kişiyi daha dirençli kılar. Günde 30 dakikalık açık hava yürüyüşleri bunun için yeter. Yaşanılan ortamların havalandırılması, olanak varsa açık havada zaman geçirilmesi gerekir. Virüsün hava değişiminin sorunlu olduğu yerlerde daha hızlı yayılacağı unutulmamalı.

GRİP AŞISI YAPTIRIN

Sonbahar yaklaşıyor… Grip vakaları da artacak, iki hastalığın birlikte görülmesi hastadaki ağırlaşma riskini artıracaktır. Bu nedenle grip aşının yaptırılması önemli. Ülkemizde aşılama oranı çok düşük. Özelikle bu sonbaharda bu oran artmalı.

BOL SU İÇİN, ÇÜNKÜ VİRÜS KURUMUŞ BOĞAZA YAPIŞIR

Özelikle yaz aylarında sıvı tüketimi çok önemli. Her enfeksiyonda olduğu gibi burada da kurumuş burun ve boğaza virüs daha kolay yapışacaktır. Sık su içmek bu alanları nemlendirir ve enfekte olma riskini nispeten azaltır.

AKCiĞERLERiNiZi GÜÇLENDiRMEK iÇiN SOLUNUM EGZERSiZi YAPIN

Covid geçirenlerin solunum egzersizleri yapmaları hastalık sonrası akciğerin sağlıklı hale gelmesini hızlandırır. Sağlıklı bireyler de bu egzersizleri yaparak, akciğerlerini kuvvetlendirebilir.

NASIL UYGULANIR?

Solunum sisteminin en önemli kaslarından olan diyafram kasını kuvvetlendirmek için sağ el karın, sol el göğüs üzerine yerleştirilir. Sol eli oynatmadan sağ el yükselecek şekilde derin nefes alıp, vermeliyiz.

Rahat bir pozisyondayken burundan 2-3 saniye nefes alıp, dudaklarımızı büzerek 5-6 saniyede nefes vermeliyiz. Büzük dudak solunumunda, dudakların büzülerek kontrollü nefes verilmesi amaçlanır. Bu yöntem, nefes verilmesi sırasında akciğerde hapsolmuş havanın daha kolay salıverilmesini böylece nefes darlığını azaltmayı amaçlar.

ÇiNKO, C VE D ViTAMiNi ÖNEMLi

Virüslere karşı özel bir vitamin ya da yiyecek önermek kolay değil, tıbbi kanıt yok. Ancak mevsim sebze ve meyvelerinin bulunduğu dengeli diyetler önerilebilir. Yine uzmanlar ülkemiz topraklarının çinko açısından zengin olmadığını aktarıyor. Bu nedenle önemli bir element olan çinkoyu destek olarak almak bağışıklığa destek sağlayacaktır. Özel kanıtları olmasa da D vitamini ve C vitamini mikroplara karşı mücadele eden hücrelerimiz için önemli vitaminlerdir.