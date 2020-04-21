Covid-19’a karşı beslenme tüyosu

Covid-19'un en büyük düşmanı güçlü bir bağışıklık sistemi yani vücudumuzun ordusudur. İşte Fitoterapi Uzmanı ve Eczacı Yiğit Gümrü'den sofranızdan eksik etmemeniz gereken yiyeceklerin listesi.

1 – Protein ağırlıklı beslenmek, et, tavuk ve balık gibi gıdaları düzenli tüketmek gerekir.

2 – Mevsim meyvelerinin tercih edilmesi önemlidir. Günlük bir adet muz yiyerek potasyum ihtiyacınızı karşılarsınız. Günlük C vitamini alımını artırın. Özellikle portakal, limon, kivi ve greyfurt C vitamini açısından çok faydalı olacaktır.

3 – Yulaf, zengin beta-glukan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekler.

4 – Pancar tüketerek magnezyum ihtiyacınızı giderir ve ev içindeki hareketsizlikten dolayı oluşan kramp ve kasılmaların önüne geçebilirsiniz.

5 – Zerdeçal, sumak ve zencefil de tüketmeniz de bağışıklık için çok faydalıdır.

6 – Bol bol ılık su içmeyi ihmal etmeyin.

7 – Bağırsak floranız ne kadar sağlıklı olursa faydalı bakterilerin sayısı o kadar çok olur ve bu yolla bağışıklık sisteminiz gücüne güç katar. Bol kefir tüketin bu şekilde yediğiniz her gıdadan maksimum vitamin ve mineral alınmasını sağlarsınız.

8 – Ekmeğinizi doğal mayalar kullanarak evde yapın.

9 – Ev yapımı yoğurtlara ekstra probiyotik ve çiğ sarımsak eklenmesi çok faydalı olacaktır.

10 – Turşu tüketin böylelikle bolca probiyotik alın.

EN AZ 8 SAAT UYUYUN

Vücudun virüslerle savaştığı bu dönemde düzenli uyku da çok önemlidir. Uykuya dalmakta zorluk yaşıyorsanız yatmadan iki saat önce bir bardak melisa çayı içebilirsiniz.

Uyku sırasında vücudun ordusu olan bağışıklık sistemi ihtiyaç olan tamiratları gerçekleştirir ve yeni askerler olan sağlıklı hücrelerin yapımını sağlar. En az 8 saat uyuyun ki bu saydığımız hayati olaylar gerçekleşmiş olsun.