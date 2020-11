Covid-19’a karşı C vitamini takviyesi gerekir mi?

Enfeksiyon döneminde vücudun C vitamini ihtiyacı en az 10 kat artar ve bağışıklık sistemi savaşçılarının C vitamini ile yüklü olmaları gerekir. C vitamininin bilinmeyen önemli özelliklerinden biri zararlı maddeleri etkisiz hale getirerek idrarla atılımını sağlamasıdır.

Bu yönüyle şelatör bileşiklerden (vücutta biriken zararlı metallerle birleşip, onların atılımını sağlayan organik moleküller) biri olarak tanımlanır. Tüm vitaminler ve antioksidanlar içinde C vitamininin farklı bir konumu vardır.

KOLAJEN OLUŞUMUNU SAĞLAR

C vitamininin birçok organ ve sistem üzerinde değişik etkileri söz konusudur. C vitamini öncellikle organların, damarların, diş ve kemiklerin çatısını teşkil eden, büyüme ve onarımı için gerekli olan kolajenin oluşumunda rol oynar.

Kolajen oluşumu dokularda bulunan kanser türü hastalıkların ve enfeksiyon etkenlerinin yayılımını engellemede önemli rol oynamaktadır. C vitamini bağışıklık sisteminin en çok ihtiyaç duyduğu bileşiklerden biridir, viral ve bakteriyel enfeksiyonların önlenmesinde, üst solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesi ve tedavisinde etkili olmaktadır.

HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

C vitamini dışardan gıdalarla alınmak zorundadır. Tablet, kapsül, pastil, şurup ve toz halinde de alınabilir. Saf C vitamini mısır glikozundan elde edilmektedir. En iyi C vitamini içinde biyoflavonoid, hesperidin, rutin gibi diğer bileşikleri de barındıran kompleks C vitaminidir.

Kuşburnunda bulunan C vitamini vücuda en yararlı doğal kaynaktır ve bu unsurları bolca içerir. Günlük tavsiye edilen C vitamini ihtiyacı yaklaşık 100 mg kadardır, sigara içenlerde bu ihtiyaç artmaktadır.

İnsanların büyük bir kısmı daha çok hayvansal gıdalarla ve işlenmiş gıdalarla beslendikleri için C vitamini düzeyleri düşüktür. En fazla C vitamini barındıran besinler sanılanın aksine brokoli, biber, kivi ve limondur.

Portakal, greyfurt ve mandalinada C vitamini daha azdır. 100 gram brokoli, biber, kivi ve limonda 100 mg C vitamini vardır. Portakal, greyfurt ve mandalina ise daha az C vitamini içerir.

CORONA VİRÜSE ETKİLERİ

Yüksek doz ve damardan (10-50 gram) C vitamini ciddi Covid-19 hastalarında diğer tedavilere ek olarak zaman zaman kullanılmakta ve iyi sonuçlar bildirilmektedir.

Bunun dışında günde 4 kez 1500 gram damardan C vitamini alınarak bu virüse karşı koruyucu etki ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bugünlerde C vitamininden zengin sebze ve meyveleri bol miktarda tüketmeye devam etmeliyiz.

Gerekirse damardan veya ağızdan C vitamini alarak bağışıklığımızı güçlendirmeliyiz. Damardan C vitamini tedavisi doğal, yan etkisi olmayan, ucuz, tamamlayıcı ve destekleyici bir tedavidir. Yapılan çalışmalarda yüksek doz C vitamininin Covid-19 ve diğer viral hastalıklarda akciğer hasarını azalttığı gösterilmiştir.