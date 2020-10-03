Covid-19’a karşı Glutatyon eksikliğine dikkat!

TETİKLEYİCİ FAKTÖR

Vücuttaki en güçlü antioksidan olan ve üretimi yaşla birlikte azalan Glutatyon eksikliği, COVID-19 tedavisini olumsuz etkiliyor.

Vücutta üretilen glutatyondaki eksiklik kronik hastalıkları olan kişilerde olduğu gibi COVID-19'u ağır geçiren kişilerde yaygındır. Bu, kronik hastalıkları olan COVID-19 hastalarında ortaya çıkan azalmış glutatyon seviyelerinin böylece akciğer iltihabını şiddetlendiren ve akut solunum sıkıntısı sendromuna (ARDS), çoklu organ yetmezliğine ve ölüme yol açan tetikleyici bir faktör olabileceği anlamına gelir.

Erkeklerin, COVID-19 enfeksiyonunun ciddi etkilerine maruz kalma ve kadınlardan daha yüksek bir ölüm oranı yaşama olasılıklarının olduğu gözlenmiştir. Buna ek olarak, erkekler plazma düzeylerinde azalmış Glutatyon (GSH) seviyelerine sahiptir. Bu da erkekleri oksidatif stres ve iltihaplanmaya karşı daha hassas hale getirir. Birçok çalışma Glutatyon seviyelerinin aktif D vitamini ile de pozitif etki gösterdiğini bildirmiştir.

KAPALI ALANLARA DİKKAT

Bugüne kadar dünya çapında 29 milyondan fazla COVID-19 vakası sayısı ve 1 milyondan fazla ölümle halen devam eden pandemiye neden olan SARS-CoV-2 virüsünün nasıl yayıldığını anlamak çok önemlidir. Birçok bilim insanı SARS-COv-2'nin çoğunlukla solunum yoluyla bulaştığına inanmaktadır. Enfeksiyon solunum yolunda meydana gelir ve sistemden çıkan emisyonlar, virüsün çevreye ve diğerlerine doğru itme mekanizmasıdır.

Bu nedenle yalnızca mesafeleri değil maruz kalma sürelerini de anlamak çok önemlidir. Virüs asla tek başına havaya yayılmaz. Her zaman nefes verme, öksürme veya hapşırma yoluyla yayılan mukoza içerikli salgı içindedir. Her durumda bir bulut benzeri yapının içinde damla boyutu, dağılımı ve gazın enerjisi farklı olarak gelişiyor. Bu nedenlerle, sürekli maske takmak ve sosyal mesafeyi korumanın yanında, özellikle kapalı alanlar ve açık alanlarda mutlaka öksürmek ,hapşırmak ve tükürme hareketlerinden kaçınmak gerekiyor.

STEROİD KULLANIMI ÖLÜMLERİ AZALTIYOR

Ağır hastalığı olan COVID-19 hastalarını tedavi etmek için steroid ilaçların kullanıldığı çeşitli araştırmaların yeni bir analizi, ilaçların hasta ölümlerini önemli ölçüde azalttığını buldu. Toplam 1.700 hastayı içeren çok sayıda çalışmada, bir dizi kortikosteroid (aşırı aktif bir bağışıklık sisteminin etkilerini azaltabilen anti-inflamatuar ilaçlar) almayan hastalara kıyasla COVID-19 kaynaklı ölümleri yaklaşık üçte bir oranında azaltmaya yardımcı oldu. Meta-analiz adı verilen bu çalışma, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir araya getirdiği bilim adamları ve hekimler tarafından gerçekleştirildi.