Covid-19’a yakalanan kalp hastaları nelere dikkat etmeli?

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Göksel Güz, coronavirüsün akciğerlerin yanı sıra kalp, beyin gibi organlarda da kalıcı hasara sebep olabildiğini hatırlattı. Virüsün kalp üzerindeki etkilerine dikkat çeken Güz, Covid-19'a yakalanan kalp hastalarına önemli tavsiyelerde bulundu…

KALBİ NASIL ETKİLİYOR?

Coronavirüs, kalp dokularını birkaç farklı yolla etkileyebildiği düşünülüyor. Bunlardan birincisi, virüsün doğrudan kalp hücrelerindeki ACE2 reseptörlerine bağlanması ile gerçekleşiyor. Kalp hücrelerine giren virüs, hücre fonksiyonlarının bozulmasına yol açıyor. Virüsün kalp üzerinde oluşturduğu hasar ve inflamasyon (iltihaplanma), kalp yetmezliğine sebep olabiliyor.

Bir diğer etki mekanizması ise virüs ile enfeksiyonun tüm vücutta bir inflamasyon yanıtı oluşturmasıyla gerçekleşiyor. Bağışıklık sisteminin enfeksiyona karşı savaşmak için ürettiği bazı maddeler kalp üzerinde zedeleyici bir etki oluşturabiliyor ve kalp fonksiyonlarında bozulma görülebiliyor. Kalbin coronavirüsten etkilenme derecesi kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Kişinin virüs yükü, bağışıklık yanıtı ve eşlik eden hastalıkları gibi faktörler; kalbin Covid-19'dan etkilenme miktarını belirliyor. Kalbin etkilenme ihtimali altta yatan sağlık problemi olan kişilerde daha yüksek olmakla birlikte; Covid-19 öncesi tamamen sağlıklı olan bireylerde de kalp hasarı görülebiliyor.

HANGİ SORUNLAR ORTAYA ÇIKIYOR?

Bilindiği gibi; yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, obezite gibi rahatsızlıkları olan kişilerin Covid-19 hastalığına yakalanmaları sonucu daha ciddi problemler ortaya çıkıyor. Covid-19 hastalığı sebebiyle hastaneye yatırılan hastaların yaklaşık çeyreğinde kalp dokusunda hasar oluştuğu gözleniyor. Hastalarda; kalp atış düzeninin bozulması (aritmi), kalp kasının iltihaplanması, kanda pıhtılaşma problemlerinin oluşması ve oluşan pıhtının kılcal damarları tıkaması gibi kalp damar sağlığında ciddi olumsuzluklar meydana gelebiliyor. Kalp ve beyinde bu olaya bağlı olarak kalp krizi ve felç gibi istenmeyen durumlar görülüyor.

HAYATİ TAVSİYELER

Uluslararası pek çok farklı merkezden gelen bilgiler doğrultusunda, Covid-19'un kalp üzerindeki etkilerinin kalıcı olabileceği düşünülüyor. Covid-19'a eşlik eden bir rahatsızlık varlığında, kalp üzerindeki problemin daha ciddi sonuçlara yol açabileceği biliniyor. Kalple ilgili rahatsızlığı bulunan kişilerin Covid-19'a yakalandıkları takdirde mutlaka doktorlarıyla irtibata geçmeleri gerekiyor. Yine hastaların iyileşme sonrası dönemde de kontrollerini aksatmadan yaptırmaları; ciddi sonuçlar doğurabilecek rahatsızlıkların önlenmesinde büyük önem taşıyor.