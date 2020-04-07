Covid-19’un çocuklara etkisi

– Ocak 2020'den beri dünyada 1 milyonun üzerinde Covid-19 enfeksiyonu ve 60 binin üzerinde ölüm mevcut olup hastaların yaklaşık yüzde 2'si çocuktur. Amerika'da yenidoğan sınırında 1 çocuk ve 18 yaş altı Avrupa dahil 4 kayıp bildirilmiştir.

– Erişkinlerden farklı olarak çocuklarda daha az (yüzde 5) nefes darlığı ve yüzde 0.6'sında erişkin tipi solunum yetmezliği veya çoklu organ yetersizliği görülür.

– Çocuk yoğun bakımda solunum yetmezliği ile yatan hastalarda corona virüsü sıklığı da yüksektir. En önemlisi çocuklar toplum bazlı virüs yayılımında ağız-boğaz mukozası ve üst solunum yolları enfeksiyonlarıyla kaynak oluşturur.

– Hastalık bulgusu veren veya vermeyen çocuklar viral atılımı devam ettirdiğinden temas izolasyonu dışı tedbirler de etkisizdir.

Yaş küçüldükçe risk büyüyor

Yaş küçüldükçe daha ağır klinik belirtiler görülür. Norveç'te solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda yatan çocuklarda yüzde 10 oranında Covid-19 bulunmuştur.

Yaş azaldıkça, altta yatan akciğer hastalıkları ve bağışıklık yetersizlikleri durumu kötüleştirir.

Eğer tuvalet eğitimi yoksa…

– Çocuklarda dışkı yolu ile atılım teşhisten birkaç hafta sonraya kadar devam ettiğinden tuvalet eğitimi olmayan çocuklarda fekal-ağız yolu ile geçiş devam eder.

Dışkıda ve burun akıntısında uzun süreli viral atılım devam ettiğinden yuvalar, okullar ve evlerde toplumsal yayılım riski devam eder.

Covid-19 ile enfekte gebelerden direkt geçiş henüz bildirilmemesine rağmen hızla doğum sonrası çocuk uzaklaştırılmalıdır.