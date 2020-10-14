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Covid nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Esat Ülkü toprağa verildi

Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Aydın Tabip Odası başkanı Dr. Esat Ülkü için yıllarca görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi ve başkanlığını yaptığı Aydın Tabip Odası önünde pandemi kurallarına uygun iki ayrı tören düzenlendi. İlk defa bir Tabip Odası Başkanının görev başında yaşamını yitirdiğini belirten meslektaşları ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı.

Latif SANSÜR
14:46 -
Haberler Sağlık

Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle dün yaşamını yitiren Aydın Tabip Odası başkanı Dr. Esat Ülkü, Nazilli ve Aydın merkezde düzenlenen iki ayrı törenden sonra toprağa verildi.

İlk tören Ülkü'nün yıllarca görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi önünde yapıldı. Pandemi nedeniyle az sayıda personelin katılımına izin verilen kısa törende sağlık çalışanları ile Dr. Esat Ülkü'nün ailesi gözyaşlarına boğuldu.

FOTO: SÖZCÜ

İKİNCİ TÖREN, BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI ODA ÖNÜNDE

Ülkü için ikinci tören Efeler'deki Aydın Tabip Odası önünde yapıldı. Dr.Esat Ülkü'yü Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Türk Tabipler Birliği (TTB), İzmir ve Aydın Tabip Odalarının yöneticileri, meslektaşları ve sevenleri uğurladı.

Törende konuşan Aydın TTB Delegesi Dr. İsmail Hakkı Ertin, meslektaşlarının kendileri için Covid tablosundaki bir sayı olmadığını söyledi. Ertin,  “O bizim ağabeyimizdi. 67 yıllık yaşamında emek vardı, azim neşe ve dik duruş vardı. Aileden Sümerbanklı, yani yurtsever ve Atatürkçüydü. Biz dostları duruşu, insancıllığı, örgütçülüğü, bilimsel birikimi ile sağlık çalışanları için mücadele veren, toplum için yaşamını yitiren bir ağabeyimizi kaybettik” diyerek üzüntülerini dile getirdi.

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Son güncelleme: 15:00 14.10.2020
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