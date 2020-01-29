D vitamininin önemli faydası

Ülkemizde D vitamini eksikliği yaygın bir sorun. Üstelik kış aylarında vücuttaki seviyesi daha da azalıyor. Oysaki bu vitamin vücudumuz için hayati öneme sahip… İşte bu konuda bilinmesi gereken her şey…
1- D vitamini kemik gelişimini, sertleşmesini ve tamirini sağlar. Diş yapısı oluşumunda da etkilidir.
2- Parathormon (kandaki kalsiyum seviyelerinin en önemli düzenleyicisi) salgılanmasını düzenler.
3- Bağırsaklardaki faydalı bakterilerin sayısını artırır.
4- Vücudun hastalıklardan korunmasını sağlayan bağışıklık sistemini güçlendirir.
5- Yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve bazı kanserlere (özellikle erkeklerde prostat, kadınlar meme kanseri) karşı koruyucudur.
6- Kolesterolü düşürücü etkisi vardır.
7- Pankreastan insülin salınımını düzenler.
8- Depresyondan korur.
9- Damar basıncını düzenleyerek tansiyonu dengeler.
10- Tiroit fonksiyonları ve normal kan pıhtılaşması için gereklidir.
Günlük D vitamini ihtiyacı 20-30 dakikalık güneşlenerek karşılanabilir. Kollar, bacaklar ve yüzün güneşe maruz kalması yeterlidir. Güneş koruyucu (faktör 20 ve fazlası) kullananlarda deride D vitamini oluşamaz. Ayrıca pencere camı arkasından güneşlenmenin anlamı yoktur. Çünkü ultraviyole ışınları camdan geçemez.
Somon, ton, uskumru ve yağlı palamut D vitamini kaynaklarıdır… Bunların yanı sıra karaciğer, yumurta sarısı, süt, mantar, yulaf, ısırgan otu, maydanoz ve kakao da D vitamini içerir. Sağlıklı ve çeşitli beslenen kişiler günde 100-150 ünite D vitaminini gıdalardan alabilir.
Sırt, kemik-eklem ağrıları, halsizlik, çabuk yorulma, başta terleme, depresyon, açıklanamayan kilo alma ve/veya sık viral hastalık durumlarında kanda D vitamini düzeylerine baktırmak gerekir. Gerekirse doktor kontrolünde ihtiyaca göre takviye alınmalıdır.
Özellikle bebeklerde ve çocuklarda D vitamininin doğru miktarda alınması önemlidir. D vitamininin gereğinden fazla alınması kemiklerde aşırı kalsiyum birikimi sonucu bebeklerde fiziksel ve zihinsel geriliklere, çocuklarda ise kemik gelişiminin zamanından önce durmasına sebebiyet vererek boyun kısa kalmasına sebep olabilir.
– 50 yaş ve üzeri kişiler (özellikle menopoz sonrası kadınlar)
– Sürekli kas ve kemik ağrısı şikayeti olanlar
– Güneş göremeyenler (ofis çalışanları vb)
– Bağırsaklardan yağ emilimi bozuk olanlar
– Karaciğer hastalığı olanlar
– Mide-bağırsak ameliyatı olup rezeksiyon yapılmış hastalar
– Osteoporozlu hastalar (kemik erimesi olanlar)
– Güneş ışığı bakımından yetersiz bölgelerde yaşayan çocuklar
– Yetersiz gıda alan ve fazla kalori yakan kişiler
– Hamileler ve emziren kadınlar
– Alkol kullananlar
– Kronik hastalığı olanlar
– Uzun süredir stres altında olanlar
– Yakın zamanda ameliyat geçirenler