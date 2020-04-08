Dang humması nedir? Dang humması sivrisinekten bulaşır mı?

Dünya corona virüsünün pençesinde. Corona virüsü ilk defa Çin'in Vuhan kentine görüldü ve kısa zamanda bütün dünyada hayatı durma noktasına getirdi. Yaklaşık 1.5 milyon kişi corona virüsünü kaparken, 80 binin üzerinde insan da hayatını kaybetti. Dünya bu pandemi ile uğraşırken, bugün ajanslara düşen ‘Endonezya'da Dang humması' haberleri de şok etkisi yarattı. Peki, Dang humması nedir? Hastalığın belirtileri nasıl ortaya çıkar? Dang humması bulaşıcı mıdır? İşte Dang Humması ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler.



DANG HUMMASI NEDİR?

Dang ateşi tüm dünyada tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olarak görülen, şiddetli grip benzeri semptomlara neden olan viral bir hastalıktır. Kırılmış gibi kemik ağrılarına neden olduğu için 'kırık kemik humması' olarak da bilinir. Etkeni flavivirüs ailesinden Dang virüsüdür. Dang virüsünün bilinen 4 tipi vardır. Bir tipiyle hastalık geçirenler diğer tipleriyle de tekrar hastalanabilirler.

DANG HUMMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

* Ani başlangıçlı en az 2-7 gün süren ateş. Ateşin düşmesini takiben inatçı kusma, şiddetli karın ağrısı ve nefes almada zorluk gibi belirtiler gelişebilir.

*Baş ağrısı, göz arkasında ağrı,

*Kas ve eklem ağrıları,

*Döküntü ve kanama bulguları (burun kanaması, dişeti kanaması, cilt altı kanaması…)



DANG HUMMASI BULAŞICI MI?

Aedes cinsi sivrisinekler tarafından taşınır ve bulaştırılır. Bu sivrisinek göreceli olarak temiz su kaynaklarını tercih ettiğinden evlerde su basmaları, kanalizasyon boruları gibi yerler bu türün yerleşimi için ideal olabilmekte, bu nedenle salgınlarda kentsel yayılım da gözlenebilmektedir.