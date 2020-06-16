Deksametazon ilacı nedir? Deksametazon corona virüsünde etkili mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü tedavisiyle ilgili yeni açıklamalar yapıldı. Oxford Üniversitesi’nde yer alan bilgilere göre, üniversitenin yaptığı araştırma ve testler sonucunda ‘Deksametazon’ isimli ilacın corona virüsü nedeniyle hastanede tedavi gören ve ağır solunum yolu komplikasyonları bulunanan hastaların ölüm oranını azaltığı açıklandı. İşte Deksametazon ilacı hakkında merak edilenler…

DEKSAMETAZON İLACI NEDİR?

Deksametazon bir tür kortikosteroid ilacıdır. Romatizmal problemler, bir dizi cilt hastalığı, şiddetli alerji, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, krup, beyin şişmesi, oftalmik cerrahiyi takiben oküler ağrı ve tüberkülozda antibiyotikler gibi birçok durumun tedavisinde kullanılır. Ağız yoluyla, kas içine enjeksiyon olarak veya intravenöz olarak alınabilir. Deksametazonun etkileri sıklıkla bir gün içinde görülür ve yaklaşık üç gün sürer. Deksametazon’un uzun süreli kullanımı pamukçuk , kemik kaybı, katarakt , kolay morarma veya kas zayıflığına neden olabilir. Deksametazonun anti-enflamatuar ve immünsüpresan etkileri vardır. Deksametazon ilk olarak 1957 yılında üretildi ve 1961 yılında ise tıbbi kullanım için onaylandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir aylık bir ilacın maliyeti genellikle 25 ABD dolarından azdır. Hindistan’da, erken doğum tedavisi için kullanılan ilaç yaklaşık 0,5 ABD dolarıdır. Dünyanın birçok bölgesinde bulunur. 2016 yılında, bir milyondan fazla reçete ile Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok reçete edilen 259. ilaçtır.

CORONA VİRÜSÜNDE ETKİLİ Mİ?

16 Haziran 2020’de Oxford Üniversitesi Geri Kazanım Denemesi, ilacın ventilatördeki COVID-19 hastalarında ölümlerin % 35’ini ve oksijenli COVID-19 hastalarında ölümlerin % 20’sini önleyebileceğini bulduklarını açıkladı. Solunum desteği gerektirmeyen hastalara fayda gözlenmedi.