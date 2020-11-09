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Depremzedeler için psikolojik destek hattı kuruldu

İzmir’de depremden olumsuz etkilenenlere ruhsal destek vermek amacıyla telefon hattı kuruldu. Depremzedeler, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin (TPD) 08505326676 numaralı telefonundan uzmanlara erişerek ücretsiz destek alabilecek.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 10:09, 09/11/2020
Haberler Sağlık
Depremzedeler için psikolojik destek hattı kuruldu

Sisam açıklarında meydana gelen ve İzmir'de yıkımlara neden olan 6.9'luk depremden olumsuz etkilenenlere yönelik ruhsal destek hattı kuruldu. TPD Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi bu günden itibaren hizmet vermeye başladı. Destek hattı her gün 12 saat boyunca açık olacak

12 SAAT RUHSAL DESTEK

TPD gereksinim duyan tüm İzmirli depremzedelerin arayabileceği hat ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“TPD tarafından İzmirli depremzedelere ruhsal destek vermek amacıyla bir telefon hattı kurulmuştur. 08505326676 numarasından erişilebilecek olan hat 09 Kasım 2020 pazartesi gününden itibaren 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecektir.”

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