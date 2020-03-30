Depresyon, dünya çapında 264 milyondan fazla insanı etkileyen yaygın bir ruhsal bozukluktur. Erken ebeveyn kaybı, madde ve alkol kötü kullanımı, anksiyete bozuklukları, kadın olmak, düşük sosyoekonomik düzey, ayrı yaşama, boşanmış olma ve işsizlik gibi risk faktörlerinin tetiklediği depresyon nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

DEPRESYON (MAJÖR DEPRESİF BOZUKLUK) NEDİR?

Depresyon; kişilerde haftalarca ya da aylarca sürebilen genel bir isteksizlik, hayattan zevk alamama, kendine güvenin git gide azalması ve yoğun umutsuzluk gibi negatif hisleri kapsayan bir duygu durum bozukluğudur.

Depresyonun nedenleri sosyal, psikolojik ve biyolojik faktörler arasındaki karmaşık etkileşimleri içerir. Çocukluk çağındaki travmalar, kayıp ve işsizlik gibi olaylar depresyonun gelişimine katkıda bulunur ve katalizör olabilir.

DEPRESYON BELİRTİLERİ

Depresyon belirtileri hafif ila şiddetli arasında değişebilir. Üzüntü ve sıkıntı verici olaylarda kişinin üzgün hissetmesi normaldir ancak depresyon ile üzüntüyü karıştırmamak çok önemlidir.

Depresyonun başlıca belirtileri şunlardır:

– Sürekli üzgün hissetmek

– Günlük aktivitelere ilgi ve zevk kaybı

– Cinsel istek kaybı

– İştah değişiklikleri: Aşırı yeme veya iştahsızlık

– Uykuya dalmada zorluk, sık uyanma veya aşırı uyuma

– Sürekli yorgun hissetme

– Konuşmada ve hareketlerde yavaşlık

– Değersiz ve suçlu hissetmek

– Düşünme, konsantre olma veya karar verme güçlüğü

– Tekrarlayan ölüm ya da intihar düşünceleri veya intihar girişimi

Depresyon tanısı konabilmesi için semptomlar en az iki hafta boyunca sürmelidir.

DEPRESYON TEDAVİSİ

Depresyon, zihinsel bozuklukların en tedavi edilebilirleri arasındadır. Depresyonu olan kişilerin yüzde 80 ila yüzde 90’ı nihayetinde tedaviye iyi yanıt verir. Hemen hemen tüm hastaların semptomlarında rahatlama ve gerileme görülür. Depresyon tedavisinde ilaç tedavisine ek olarak psikoterapi uygulanır. Bu süreçte aile desteği son derece önemlidir.

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