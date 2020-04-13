Derya Unutmaz kimdir? Ünlü doktor Derya Unutmaz’dan corona virüsüne karşı umut dolu açıklamalar

Corona virüsü karşı kullanılacak ilaçlar hakkında sosyal medyadan umut dolu açıklamalar yapan ünlü immünoloji uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, “Virüsün yapısını Lego parçaları gibi ayarlayan makinesi (protease) çözüldü ve durduran potansiyel ilaçlar bulundu’ dedi. Ünlü Türk doktorun yaptığı bu açıklamalar sonrası internet kullanıcıları ‘Derya Unutmaz kimdir?' sorusunu aratmaya başladı. Peki Derya Unutmaz kimdir? Derya Unutmaz nerelidir ve kaç yaşındadır? Derya Unutmaz'ın başarıları nelerdir? İşte tüm cevaplar…

DERYA UNUTMAZ KİMDİR?

Derya Unutmaz 1991 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İsviçre'de Novartis'te bağışıklık bölümünde doktora sonrası çalışmalar yapmıştır. Daha sonra İtalya'da Novartis ve Chiron'un İmmünobiyoloji Araştırma Enstitüsüne geçmiş ve 1996'ya kadar çalışmalarını burada sürdürmüştür. 1996'dan 1999'a kadar ise New York Üniversitesi Howard Hughes Medical and Skirball Enstitüsü'de doktora sonrası çalışmalar yapmıştır. Bugüne kadar 22 binden fazla atıf alan Derya Unutmaz 2014 yılından itibaren ABD'nin Connecticut'taki 1600 kişinin çalıştığı Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak görev yapmaktadır.