Tedavi edilmediği takdirde çürük ve nihayetinde dişlerin kaybedilmesi riskini beraberinde getiren diş eti çekilmesi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Diş eti çekilmesi nedir? Diş eti çekilmesine ne iyi gelir? İşte cevapları…

DİŞ ETİ ÇEKİLMESİ NEDİR?

Diş eti bir kemik üzerine oturmuş olan bir yapıdır. Bu yapı dişlerin sabit şekilde durmasını sağlar. Diş etleri sağlıklı bireylerde açık pembe renkte ve yüzeyleri portakal kabuğuna benzer bir yapıdadır ve dişi ve çevre dokuları belirli oranlarda ve belirli kalınlıkta sararlar. Ancak zaman içerisinde biriken bakteriler bu etin erimesine ve yok olmasına sebep olur. Diş eti bozulmaya başladığında ilk önce karşılaşılan sorun diş eti kanamasıdır. Tedavi edilmez ise sonuçta ise diş eti çekilmesi olarak adlandırılan rahatsızlık meydana gelir.

DİŞ ETİ ÇEKİLMESİNİN NEDENLERİ

– İlerlemiş diş eti iltihabı

– Diş taşları

– Hatalı diş fırçalama (aşırı kuvvetle bastırarak )

– Hatalı yapılmış kron veya dolgular.

– Yaşlanmaya bağlı oluşan fizyolojik diş eti çekilmesi.

– Diş dizisindeki çapraşıklıklar

– Sigara içmek: Diş eti dokularına gelen kan desteğini kısarak ve o bölgede sürekli tahrişe neden olarak diş eti çekilmesine neden olur.

– Diş gıcırdatmak

– Dişler arasına kürdan veya toplu iğne gibi yabancı cisimlerin sürekli olarak sokulması gibi alışkanlıklar.

– Şeker hastalığı: Diş eti çekilmesi şeker hastası olan kişilerde üç kat fazla ortaya çıkmaktadır.

– Diş köklerindeki morfolojik değişiklikler diş eti çekilmelerine neden olmaktadır.

DİŞ ETİ ÇEKİLMESİNE NE İYİ GELİR?

Tuzlu su, karbonat ve ada çayı ile yapılacak gargaralar diş eti çekilmesi sonucu hissedilen ağrıları azaltır. Ancak söz konusu uygulamalar hastalığın geçmesi için yeterli değildir.

Diş ipi ve diş pastası gibi bakım ürünleri periyodik aralıklarla kullanılabilir.