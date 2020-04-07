Orta kulak enfeksiyonu, orta kulak iltihabı olarak da adlandırılır, bir virüs veya bakteri kulak zarının arkasındaki alanın iltihaplanmasına neden olduğunda ortaya çıkar. Bu durum çoğunlukla kış ve ilkbahar aylarında en çok da çocuklarda görülür. Peki, dış kulak iltihabına ne iyi gelir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

DIŞ KULAK İLTİHABI (OTİTİS MEDİA) NEDİR?

Dış kulak iltihabı özellikle havuz ve denizden ya da kirli sulardan geçen “Psödomanas aeruginosa” ve benzeri bazı bakteriler, bazen de mantarların neden olduğu bir enfeksiyondur. Şiddetli kulak ağrısı, kulakta akıntı ve işitme azlığı, kaşıntı ve ileri durumlarda kulakta şişme ve kızarıklığa neden olur.

Kulak yolunun sürekli nemli olması, iç kısmın ince bir deri tabakasına sahip olması ve kulak kirinin fazlaca birikmesi gibi etmenler, dış kulak iltihabı riskini artıran nedenlerdir. Dolayısıyla iklim koşullarının sıcak ve nemli olduğu bölgelerde yaşayanlar ve havuz yüzücüleri dış kulak iltihabı açısından riskli grupta yer alır.

DIŞ KULAK İTİHABI NEDEN OLUR?

Orta kulak enfeksiyonları genellikle östaki borusunun, orta kulağı boğaz bölgesine bağlayan bir kanalın arızasının bir sonucudur. Östaki borusu dış kulak ve orta kulak arasındaki basıncı eşitlemeye yardımcı olur. Bu tüp düzgün çalışmadığında, orta kulaktaki sıvının normal drenajını önleyerek kulak zarının arkasında sıvı birikmesine neden olur. Bu sıvı tahliye edilemediğinde, kulakta akut otitis mediaya yol açabilecek bakteri ve virüslerin büyümesine izin verir. Östaki borusunun düzgün çalışmamasının bazı nedenleri şunlardır:

– Burun, boğaz ve östaki borusunun kaplamasının şişmesine ve tıkanmasına neden olabilecek soğuk algınlığı veya alerji (bu şişme, sıvıların normal akışını önler)

– Östaki borusunun malformasyonu

DIŞ KULAK İLTİHABI BELİRTİLERİ

– Dış kulakta kaşıntının yanı sıra sarı, sarı-yeşil renkli ve kötü kokulu akıntı, iltihaplı veya kötü kokulu ağrı, tıkanıklık

– Kulak ve kulak yolunda kızarıklık ve şişlik

– Kulak derisinde pullanma ve döküntü

– Dış kulak yoluna dokunmak veya hareket ettirmek ağrıyı arttırır.

DIŞ KULAK İLTİHABI TEDAVİSİ

Dış kulak iltihabı belirtilerinin gözlemlenmesi durumunda bir an önce KBB uzmanına başvurulması gerekir. Dış kulak iltahıbı tedavisinde öncelikle ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar kullanılır. Daha sonra ise iltihaba neden olan unsurlar ortadan kaldırılır. Ağrı kesicilerin yanı sıra antibiyotik, kulak damlaları veya ağız yoluyla alınan antibiyotikler kullanılır.

DIŞ KULAK İLTİHABINA NE İYİ GELİR?

Sarımsak Suyu

Dış kulak iltihabında bitkisel tedavi yöntemlerinden biri sarımsak suyudur. Oldukça güçlü bir antibiyotik olan sarımsak, iltihabın kurumasına yardımcı olur ve iltihaba bağlı ağrının azalmasını sağlar. İltihap durumunda 1-2 diş sarımsağı ezip suyunu kulağınıza damlatabilirsiniz.

Soğan Suyu

Dış kulak iltihabında bir diğer etkili tedavi soğan suyudur. Soğan da tıpkı sarımsak gibi çok güçlü bir antibiyotiktir. İltihap durumunda çiğ soğan suyundan kulağınıza birkaç damla damlatın ve kulak çubuğu ile kulağınızı temizleyin. İltihap azalana kadar 1-2 gün boyunca işlemi tekrar edin.

Elma Sirkesi

Çok şifalı olduğuna inanılan elma sirkesi, dış kulak iltihabında oldukça etkilidir. Bir miktar elma sirkesini aynı miktarda su veya alkolle karıştırdıktan sonra bir parça pamuğu bu karışıma batırın. Pamuğu kulağınıza tıkaç şeklinde tıkayın. Yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra pamuğu çıkarın ve kulağınızın üzerine yatarak sıvının akmasını sağlayın.

Zeytinyağı

Birçok sağlık sorununun çözümünde etkili olan zeytinyağını dış kulak iltihabında kullanabilirsiniz. Kulak kirinin bakteri veya mantar kaparak östaki borusunu tıkaması sonucunda oluşan iltihabı, hafif ısıttığınız zeytinyağını kulağınıza birkaç damla şeklinde damlatarak kiri yumuşatabilirsiniz. Ardından bir kulak çubuğu yardımı ile temizleyebilirsiniz. Ancak çubuğu çok bastırarak kiri tekrar kuşağın içine itmemeye gayret edin.

DIŞ KULAK İLTİHABINDAN NASIL KORUNURSUNUZ?

– Dış kulak yolunu kuru tutmak,

– Yüzme sırasında kulak tıkacı ve yüzücü başlığı kullanmak,

– Dış kulak yolunu pamuklu çubuklarla veya başka cisimlerle kaşımamak,

– Kendi kendimize dış kulak yolundaki serümeni temizlemeye çalışmamak,

– Yüzmeden sonra dış kulak yolunu havlu ile kurulamak

– Sigara dumanından korunmak