Şeker hastalığı, pankreastan salgılanan insülin hormonun yetersiz olması sonucu glikoz yani kan şekeri değerinin artması sonucunda ortaya çıkıyor. Diyabetli bireylerin yeterli ve dengeli beslenmeyi öğrenmesi ve öğrendiklerini günlük yaşamda uygulaması sağlıklı bir yaşamın temelini oluşturmaktadır. İşte, kişiye özel beslenme programlarının önemli hale geldiği diyabet beslenme önerileri…

DİYABET VE BESLENME

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, kontrol altına alınamadığında ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Diyabet hastalığının kontrol altına alınması için uzman eşliğinde kişiye özel beslenme programı belirlenmesi büyük önem taşıyor.

Diyabet beslenmesi; besleyici gıdalar açısından zengin, düşük yağ ve karbonhidrat içeriğine sahip, meyve, sebze ve tam tahıl ağırlıklı bir sağlıklı beslenme planıdır. Farklı besin gruplarının öğün saatlerine uyarak makul miktarlarda tüketilmesidir.

Diyabet hastalarının kaçınması gereken yiyecekler

Doymuş yağlar

Yüksek yağ içerikli süt ürünleri, hayvansal proteinler (biftek, sosis, salam vb) gibi. Günlük kalorinin %7'sinden fazlasını geçmemelidir.

Trans yağlar

Bu tür yağlar işlenmiş gıdalarda ve margarinlerde bulunur.

Kolesterol

Yüksek yağ içerikli süt ürünleri, hayvansal proteinler, yumurta, kabuklu deniz ürünleri ve sakatatta bulunur. Günlük tüketim 300 mg'ı geçmemelidir.

Tuz

Bir çay kaşığından (2300 mg sodyum) fazla tüketilmemelidir. Sodyum (tuz) böbreklerde glukoz geri emiliminde rol oynar.

DİYETİSYENE BAŞVURMADAN ÖNCE YAPABİLECEKLERİNİZ

– Öncelikle kan şekerinizin hızlı bir şekilde yükselmesine neden olan şeker ve şeker içeren yiyecekler ile kilo almanıza neden olacak yağ ve yağlı yiyecekleri azaltın.

– Bir veya iki öğün yemek yerine günde en azından üç öğün yemeye çalışın. Öğünler arasında ve gece yatmadan önce küçük bir ara öğün almanız da gerekebilir.

– Alkolün tedavinize etkisini öğrenmeden , alkollü içki içmeyin.

– Diyetisyeninizle görüşmeye gitmeden önceki üç veya beş gün süre boyunca içtiğiniz ve yediğiniz her şeyi not alın. Bu kayıtlar, diyetisyeninizin sizin beslenme alışkanlıklarınızı ve günlük yaşam tarzınızı öğrenmesine fırsat verir ve böylece alışkanlıklarınıza uygun bireysel bir plan oluşturmasına yardımcı olur

DİYABET BESLENME ÖNERİLERİ

* Beslenme programı kişiye özel olmalı ve beslenme alışkanlığı haline getirilerek yaşam boyu devam ettirilmelidir.

* Kişinin sahip olduğu fazla kilolarından kurtulması şeker hastalığını kontrol altına almayı sağlayan en önemli ilkelerden biridir.

* Öğün araları 2-2,5 saati aşmamalı, öğünlerde alınan kalori dengeli olmalıdır.

* Öğünlerde alınan posa (lif) yüzdesinin fazla olması karbonhidrat emilimini yavaşlatacağından şeker seviyesinin düzenlenmesine olumlu etki eder. Yemeklerin yanına salata eklenmeli, tercihen posa içeriği yüksek; çavdar, kepek veya tam buğday ekmeği tüketilmelidir. Ayrıca, elma ve armut gibi meyveler soyulmadan yenmelidir.

* Patates, havuç, pirinç, beyaz ekmek gibi kan şekerini hızla yükselten, glisemik indeksi yüksek besinlerden kaçınılmalıdır.

* Gün içerisinde en az 2-2,5 litre su tüketmek çok önemlidir.

* Şeker ve şekerli yiyecekler tüketilmemelidir. Bal, pekmez gibi doğal tatlı olarak kabul edilen yiyeceklerin de masum olmadığı unutulmamalıdır.

* Diyabetik ürünlerin çeşidi ve miktarı mutlaka bir diyetisyene danışılarak tüketilmelidir.

* Alınan yağ miktarını artırmamak için yemekler; ızgara, haşlama veya fırınlama yöntemi ile pişirilmelidir.

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