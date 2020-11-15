Diyabette önlenebilir risk: Ayak yaraları

14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle açıklama yapan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu, hastalığın yol açtığı en ciddi sorunlardan birine dikkat çekiyor: Diyabetik ayak yaraları.

TÜRKİYE’DE YAKLAŞIK 11 MİLYON ŞEKER HASTASI VAR

Uluslararası Diyabet Federasyonu 2019 yılında yayımladığı Diyabet Atlas’ında dünyadaki şeker hastası sayısının 463 milyon olduğunu ve bu sayının 2030 yılında 580 milyona ulaşılmasının beklendiğini belirten KLİMİK, Türkiye’deki ilki 1998 yılında ikincisi ise 2010 yılında yapılan iki geniş tarama çalışmasında erişkin yaş grubunda şeker hastası oranının yüzde 7,2’den yüzde 13,7’ye çıktığını açıkladı. Bazı bölgelerde bu oranın yüzde 20’ye ulaştığını belirten KLİMİK, şu anda ülkemizde yaklaşık 11 milyon şeker hastası olduğunu öngörüyor.

EN ÖNEMLİ RİSK: AYAK YARALARI

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu, ayak yaralarının görülme oranlarını şöyle açıkladı:

*Şeker hastalığının en önemli komplikasyonlarından bir ayaklarda oluşan yaralar ve buna bağlı infeksiyonlardır. Şeker hastalarının yaklaşık yüzde15-20’si yaşamlarının bir döneminde ayaklarında sorun yaşamaktadır. Epidemiyolojik çalışmalar şeker hastalarının yaklaşık yüzde 2-4’ünün ayaklarında yara olduğunu ve bu hastaların da uygun tedavi edilmemesi durumunda yüzde10’unun ayaklarının diz altından ya da diz üstünden kesilmesi sonucu uzuv kaybı yaşadığını göstermektedir.

*Yapılan bilimsel araştırmalara göre dünyada şeker hastalığına bağlı olarak her 20 saniyede bir hasta ayağını kaybetmektedir. Bu oranlara göre ülkemizde de yaklaşık olarak 300 bin civarında ayağında yarası olan şeker hastası bulunmakta ve her yıl bu hastaların 20-30 bini ayaklarındaki bu sorun nedeniyle uzuvlarını kaybetmektedir.

*Yine yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre uzuv kaybı yaşayan yani majör ampütasyon uygulanan hastalarda şeker hastalığına bağlı sorunlar hızla ilerlemekte ve hastaların 3 yıllık yaşam beklentisi yüzde 50 olmaktadır. Bu oran bir çok kanser türündeki yaşam beklentisinden daha düşüktür. Şeker hastalarındaki bu yaralarda uzuv kaybının en önemli nedeni ne yazık ki yaralarda gelişen infeksiyondur. Bu nedenle şeker hastalarında öncelikle ayaklarında yara gelişmesini önleyici koruyucu önlemlerin alınması gerekmektedir ve yara gelişmesi, özellikle infeksiyon olması durumunda ise yaranın ve infeksiyonun uygun biçimde tedavisi ile uzuv kaybının önüne geçilmelidir.

AYAĞINIZA İYİ BAKIN

Diyabetik ayak yarası ve infeksiyonu şeker hastaları için bir kader değil önlenebilir bir komplikasyon olduğunu belirten uzmanlar, hastaların hem kan şeker düzeylerini normal sınırlarda tutmaları gerektiğini hem de tanı alındıkları andan itibaren düzenli ayak bakım kontrollerini yaptırmaları gerektiğini belirtiyor.

KLİMİK’in konu ile ilgili uyarısı şöyle:

Gelişen bir yara ve infeksiyon durumunda ise konu ile ilgili özelleşmiş ünitelerde tedavilerini yaptırmaları gerekmektedir. Bu gün için ülkemizde gerek tıbbi ayak bakım merkezlerinin gerekse yataklı diyabetik ayak tedavi ünitelerinin yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Konu ile ilgili farkındalığın arttırılması ve toplumun bu konuda bilgilendirilmesi uzuv kayıplarına yol açacak ayak yarası ve infeksiyonların önüne geçecek ve adı geçen merkez ve ünitelerin sayısının arttırılması ise bu hastalara uygun tedavilerin verilmesini sağlayacaktır. Tüm infeksiyon hastalıklarında olduğu gibi bu hastalıkta da önemli olan korunmaktır. Bu nedenle tüm şeker hastalarına sesleniyoruz: Ayağınıza İyi Bakın