Diyarbakır Sağlık Platformu: Yeni vakalarla birlikte 346 sağlık çalışanı coronaya yakalandı

Diyarbakır Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şubesi, Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Diyarbakır Şubesi’nin oluşturduğu Diyarbakır Sağlık Platformu, kentte corona virüsü tanısı konan sağlık çalışanlarına ilişkin son verileri paylaştı.

11 Mart itibariyle kentte toplam 346 sağlık çalışanına corona virüsü tanısı konulurken, sağlık çalışanları arasında en fazla tanı konan sağlık çalışanlarının 128 kişiyle hemşire ve ebeler olduğunu vurgulandı.

128 HEMŞİRE VE EBE’YE CORONA TANISI KONULDU

Diyarbakır Sağlık Platformu, 11 Mart’tan şuana kadar corona virüsü tanısı konan ve alanları tespit edilen 346 sağlık çalışanlarına ilişkin şu veriler paylaşıldı:

77 hekim (1 vefat, 5 akademisyen), 12 diş hekimi, 1 diş hekimi klinik yardımcı, 128 hemşire/ebe, 3 parademik, 8 acil tıp teknisyeni, 48 personel, 1 çevre sağlığı teknisyeni (vefat), 11 otomasyon görevlisi, 5 güvenlik görevlisi, 4 psikolog, 1 şoför, 1 aşçı, 10 sekreter, 25 tekniker, 2 sosyal hizmet uzmanı, 3 memur, 3 sağlık memuru, 1 sağlık bakım hizmetleri müdürü, 1 raportör, 1 portör.

“SAĞLIKÇILARINDA TOPLUMUN BİR PARÇASI OLDUĞUNU UNUTMAMALIYIZ”

Paylaşılan verilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif Turan, “Diyarbakır'da 11 Mart ile 23 Mayıs arasında tespit edebildiğimiz vaka sayısı 95'ti. 23 Mayıs ile 6 Ağustos arasında ise 251 sağlık emekçisi daha enfekte oldu.

Şu anda Diyarbakır'daki toplam vaka sayısıyla ilgili bir resmi bir veri yok ama enfekte olmuş sağlıkçı sayısıyla artan vaka sayısını değerlendirebiliriz. Sağlıkçılar ne kadar bu virüsle mücadele etse de onların da bu toplumun bir parçası olduğunu unutmamalıyız.

Hastanelere giden her hasta ‘corona oldum' şikayetiyle gelmiyor. İnsanlar Covid-19 dışında başka rahatsızlıkları için de hastaneye gidiyorlar, sağlık çalışanları da önlemlerini alarak hastayla ilgileniyorlar ama Covid-19 şikayetleriyle gelen bir hastayla ilgilenirken daha tedbirli yaklaşılıyor. Bunun sonucun da da enfekte olan sağlık emekçilerimiz olabiliyor.

1 Haziran ilan edilen normalleşme sonrasında toplumsal hareketliliğin artmasıyla beraber vaka sayılarında ciddi bir artış oldu. Özellikle bölgemiz kalabalık ailelerden oluştuğu için bir kişi enfekte olduğunda o kişi 4-5 kişiyle de temas etmiş oluyor. Bunun içinde süreç başından bu yana yaygın test yapılmasını gerektiğini vurguluyoruz. Eğer yaygın test uygulaması yapılsa taşıyıcı olan kişilere de anında müdahale yapılabilir” ifadelerini kullandı.