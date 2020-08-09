Diyarbakır’da ‘corona virüsü tedbirsizliği’ boyut atladı

Son günlerde vaka artışlarının baş gösterdiği kentlerin başında gelen Diyarbakır'da, tedbirsizliklere yeni bir boyut eklendi.

Kentte 11 gün önce korona virüs tespit edilen Halis B., Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Halis B., ailesiyle bayramlaşamadı. Akrabaları kendisine sürpriz yaparak tedavi gördüğü hastanesinin önüne geldi. Tedbir amaçlı içeri girmeyen akrabaları, Halis B.'ye dışarıdan el sallayıp telefonla arayarak bayramlaştı.

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİYE BULAŞTIRDI

Halis B.'nin akrabalarından A.İ. ise yakınına meşrubat götürmek için tedavi gördüğü katta çıkıp burada corona virüsü olan hastayla temas etti. Daha sonra aşağı inen A.İ., B.İ, S.İ, A.İ ve S.İ. ile temasta bulundu. Aile üyeleri, yüksek ateş, öksürük ve halsizlik şikayeti ile hastaneye başvurunca gerçek ortaya çıktı. Yapılan tetkikler sonucu aynı aileden 5 kişinin corona virüsüne yakalandığı tespit edildi.

Hastaların evde karantinaya alındığı öğrenilirken, filyason ekiplerinin hastaların kimlerle temas ettiklerini tespit etmek için çalışma yaptığı bildirildi. (İHA)